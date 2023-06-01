россия опять сорвала "зерновую сделку": Украина обратилась к партнерам

Власти россии срывают договоренности по зерновой сделке без объяснения причин, тем самы ограничивая мир в продовольствии

Зерновая сделка между Украиной и россией продлена на два месяца, но, несмотря на это, рф блокирует регистрацию входящего флота во все порты Украины. По состоянию на 1 июня российская сторона зарегистрировала для инспекции только 1 входное судно на порт "Черноморск", вместо десяти судов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. На сегодняшний день инспекции ожидают 50 судов, которые могли бы перевезти 2,4 миллиона тонн продовольствия для мира.

Так, совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле 1 июня объявил, что невозможно составить инспекционный план из-за безосновательного отказа российской делегации регистрировать входящий флот к участию в Инициативе. За прошедшие два дня, 30 и 31 июня, россия без каки-либо объяснений зарегистрировала для инспекции только одно входное судно в порт "Черноморск". Хотя до этого другие стороны СКЦ заявили о необходимости регистрации 10 суден на три порта.

"Деструктивная позиция россии и отсутствие зарегистрированных судов на инспекцию делает невозможным составление инспекционного плана на сегодня, о чем все стороны были уведомлены Секретариатом СКЦ", — заявили в Министерстве развития общин.

По состоянию на сегодняшний день, в территориальных водах Турции стоят 50 судов, которые ожидают инспекции. Они могли бы вместить 2,4 миллиона тонн продовольствия, которое развезли бы по всему миру. Некоторые из них в ожидании инспекции уже свыше трех месяцев, что влечет за собой больше 1 млрд долларов убытков. Из-за этого растет конечная стоимость продовольствия для потребителей в разных странах.

"Таким образом, россия в очередной раз нашла способ ограничить мир в пище. Блокировка регистрации нового входного флота, как и блокировка крупнейшего порта "Южный", является грубым нарушением условий Зерновой инициативы, под которой подписалась и страна-агрессор. Надеемся, что партнеры по Инициативе все же найдут решение и прекратят этот шантаж россии всего мира. Ведь значение Зерновой Инициативы уже доказано мировым продовольственным рынком и мир не должен молчать", — резюмировали в министерстве.

Также в ведомстве добавили, что украинская сторона направила письмо в Секретариат СКЦ с требованием, чтобы возобновилась полноценная работа комиссии в составе 3 инспекционных команд и 9 инспекций в день. За 10 месяцев работы зерновой инициативы из Украины было экспортировано свыше 30,5 миллионов тонн продукции. В свою очередь россия уже седьмой месяц подряд продолжает саботаж и торможение работы СКЦ, из-за чего минимум 20 миллионов тонн продовольствия недополучили страны мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина готова пойти на уступки россии в зерновой сделке, но есть условие. Ранее россия просила возобновить работу аммиакопровода Тольятти — Одесса для экспорта своих удобрений.