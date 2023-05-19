Рис — не лучшее решение: как самостоятельно спасти упавший в воду телефон

Зерна риса — не лучший способ высушить телефон

Случайное падение мобильного телефона в воду — очень распространенная ситуация. К счастью, когда мы реагируем немедленно, мы можем избежать худшего. Обычно самое популярное решение — положить мобильный в миску с сырым рисом, однако нет никаких научных доказательств того, что этот метод работает каждый раз. Что же делать?

Как отмечает портал santeplus, есть несколько важных шагов, которые нужно немедленно выполнить, если ваш гаджет упал в воду. Если все сделать быстро, то вполне можно спасти свой телефон без мастера и ремонта.

Что делать, если телефон упал в воду

Прежде всего, если он еще не выключился самостоятельно, первое, что нужно сделать, это как можно скорее выключить гаджет. Затем снимите с него чехол, если он есть, а затем достаньте SIM-карту. Не трясите телефоном и оставьте отсек для карт открытым.

Тщательно протрите внешнюю поверхность устройства материалом, хорошо впитывающим воду, а также протрите аккумулятор мягкой тканью или чистым полотенцем, если есть возможность извлечь батарею.

Сушите телефон на воздухе, и ни в коем случае не используйте фен. Чтобы ускорить процесс сушки, можно рядом поставить вентилятор. Дайте высохнуть гаджету на воздухе в течение не менее 24 часов (предпочтительно 48), прежде чем снова включить его.

Если все ваши попытки не увенчались успехом, обязательно отнесите телефон к профессионалу.

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