В Украину с необъявленным визитом прибыл еще один глава страны-союзницы

Неожиданный гость проведет переговоры с украинским президентом, в ходе которых они обсудят несколько важных тем

Президент Польши Анджей Дуда, вслед за главой Литвы Гитанасом Науседой, внезапно прибыл в Киев на встречу с Владимиром Зеленским. Ранее его визит не был официально анонсирован.

Об этом сегодня, 28 июня, в Twitter сообщила канцелярия польского лидера.

У него состоятся переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят возможность совершения россиянами теракта на ЗАЭС, а также поговорят о подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Президент Анджей Дуда находится с визитом в Киеве. Разговоры с Президентом Владимиром Зеленским связаны с празднованием Дня Конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте, в том числе относительно угрозы российского теракта на Запорожской АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша продолжает оказывать помощь Украине и на сей раз страна-союзница вооружит подразделения Министерства внутренних дел Украины тысячами винтовое и миллионами патронов.