В Киев неожиданно прибыл президент Литвы: привез хорошую новость об оружии

Науседа в Киеве примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины

Литва приобрела для передачи Украине две установки зенитного ракетного комплекса средней дальности NASAMS. Президент страны Гитанас Науседа в День Конституции Украины, 28 июня, прибыл в Киев с необъявленным визитом.

О приобретении двух ЗРК NASAMS для Украины, он сообщил в Twitter.

"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой в Украине в борьбе с агрессором. С нетерпением жду новых коллективных решений по поддержке Украины на саммите НАТО в Вильнюсе", – написал он.

В то же время пресс-служба администрации президента Литвы сообщила, что Гитанас Науседа прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и примет участие в мероприятиях по случаю 27-й годовщины принятия Конституции Украины.

В ходе визита Науседы, президенты обсудят повестку июльского саммита НАТО в Вильнюсе, вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, а также помощь Литвы и Европейского Союза Украине.

Науседа прибыл в Киев из Гааги, где 27 июня на встрече глав семи государств обсудил дальнейшую поддержку Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начнется заседание Совета европейских лидеров.

Отметим, по имеющимся данным, ранее в рамках USAI США анонсировали передачу Украине восьми зенитных ракетных комплексов NASAMS. Кроме того, зимой Канада обещала закупить и передать Украине неизвестное количество этих комплексов. Информация о том, сколько комплексов NASAMS сейчас есть у Украины и сколько в целом наша страна еще получит, держится в секрете.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Литва вместе с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией планирует закупку средств противовоздушной обороны для Украины. Сумма, которую союзники выделят на приобретение средств ПВО, составит 107,5 млн евро, вклад Литвы — 6 млн евро.