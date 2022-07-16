Будем сбивать еще больше российских ракет: Украина получит важное оружие, что известно

Речь идет о получении двух батарей мощных зенитно-ракетных комплексов

Украинские военные получат две батареи зенитно-ракетных комплексов NASAMS норвежско-американского производства. Это станет серьезным усилением системы противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом в субботу, 16 июля, в эфире "Радио НВ" сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, речь идет о получении двух батарей норвежско-американских ЗРК. В воздушных силах говорят, что такое высокотехнологичное вооружение имеют немногие страны мира и за ним, как правило, стоят в очереди.

"Речь идет о двух батареях, которые имеют не только пусковые установки, но и определенные машины для зарядки, обнаружения целей и обслуживания комплексов", — сказал спикер командования ПС ВСУ.

При этом он затруднился указать точное количество зенитно-ракетных комплексов, которые должна получить Украина.

Добавим, что в артиллерийскую батарею входят обычно 2—3 огневых взвода, отделение управления, от 2 до 6 орудий (минометов) или от 4 до 6 установок. В бою батарея применяется, как правило, в полном составе.

Справка

ЗРК NASAMS – разработка двух мировых гигантов оборонной промышленности: норвежской технологической группы Kongsberg и американской компании Raytheon. Главное предназначение комплекса – сбивать цели на короткой и средней дистанции, в радиусе до 25-40 км в зависимости от модернизации.

Батарея NASAMS — одна или несколько передвижных пусковых установок с шестью ракетами каждая, активный 3D-радар, несколько вспомогательных сенсоров и командный пункт управления огнем.

ЗРК HASAMS

Тем временем Силы обороны Украины отлично работают против вражеской армии РСЗО HIMARS, уничтожая командование российских оккупантов. Американские системы в руках наших воинов также прекрасно показали себя в уничтожении вражеских складов, в частности, в Новой Каховке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15 июля в Украину прибыли первые ракетные системы залпового огня M270.