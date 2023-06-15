Помощь спешит со всех сторон: что Украине готовы передать сразу семь стран

Новая помощь усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих

Пока Украина показывает успехи своего наступления, сразу несколько стран готовят военную помощь для нашей страны. ВСУ получат большое количество артиллерийских снарядов, а также средства противовоздушной обороны.

Так, Литва вместе с Великобританией, Норвегией, Нидерландами, Данией, Швецией и Исландией планирует закупку средств противовоздушной обороны для Украины. Информацию об этом сообщает Delfi, ссылаясь на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

Сумма, которую союзники выделят на приобретение средств ПВО, составит 107,5 млн евро. Отмечается, что вклад Литвы — 6 млн евро.

"Литва постоянно находит различные способы поддержать Украину. Закупка средств противовоздушной обороны семью странами усилит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих", – сказал Анушаускас.

В то же время, как сообщает The Wall St Journal, Япония ведет переговоры о поставках Украине артиллерийских снарядов. Пока страна оказывала исключительно нелетальную помощь. Сейчас Токио рассматривает вариант передачи снарядов для 155-мм орудий.

Также дополнительные 9 тысяч артиллерийских снарядов Украине готовятся передать Норвегия и Дания. Об этом говорится в пресс-службе Минобороны Дании.

Норвегия передаст снаряды, а Дания – заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки.

"Украина все еще имеет насущную потребность в боеприпасах в своей борьбе против россии. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мероприятий. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени", – отметил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия передаст Украине самый большой пакет военной помощи на сумму в 2,7 миллиарда евро.