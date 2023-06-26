Тысячи винтовок и миллионы патронов: Польша вооружит подразделения МВД Украины

Помощь получат подразделения, которые воюют на фронте

Польша продолжает всячески помогать нашей стране в войне против российских агрессоров. На этот раз соседнее государство решило вооружить подразделения украинского МВД.

Об этом сообщает польское агентство PAP, ссылаясь на слова главы Министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминского.

По его словам, Польша уже скоро начнет поставки оружия в подразделения, подчиненные украинскому МВД, которые воюют на фронте. А это означает, что новые вооружения получат, в том числе, нацгвардейцы, пограничники и т.д.

"На данный момент самое важное — это оружие. Вскоре мы начинаем поставки оружия для Нацгвардии Украины, для штурмовых бригад украинской полиции и Пограничной службы. Это будут тысячи автоматов, миллионы патронов, которые позволят эффективно бороться украинским защитникам, защитникам Европы", — заявил Каминский.

Он также добавил, что что Польша будет оказывать помощь и раненым украинцам. По его словам, МВД Польши владеет сетью специализированных госпиталей. Каминский подчеркнул, что в этой помощи сейчас больше нуждаются украинцы, которые воюют за свободу, в том числе и Польши.

"Те, кто получит ранения на фронте, могут рассчитывать на нашу помощь…Мы также будем поддерживать медицинским оборудованием украинские госпитали, находящиеся в ведении МВД Украины. Особая помощь будет направляться в больницы, расположенные вблизи фронта – в Харькове и Херсоне", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak.