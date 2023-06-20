Свободу молокопродуктам: молочники Украины и Польши призвали правительства не блокировать торговлю

Молочные ассоциации и бизнес по переработке молока обоих государств требуют возобновить свободную торговлю

Молочные продукты стали заложниками торговых войн Украины и Польши за экспорт зерна. Дважды с начала этого года заблокирован транзит и экспорт молокопродуктов в Польшу. Украина угрожает в ответ полякам восстановлением ветконтроля над импортом молочной продукции. Прекратить прислушиваться к деструктивным группам с обеих сторон и снять препятствия в торговле призывает чиновников украинский и польский молочный бизнес.

Чем грозит молочная война обеим странам, разбирался "Бизнес Телеграф".

Блокировка экспорта

Несмотря на режим полного содействия свободной торговле Украины со странами ЕС, который будет действовать до 9 мая 2024 года, переработчики молока не могут им воспользоваться из-за искусственных преград для экспорта, создаваемых чиновниками на общей границе под давлением определенных групп. Так, на 10 дней в апреле был остановлен транзит и экспорт молокопродуктов в Польшу — продукция удивительно попала под торговое эмбарго вместе с зерном. 2 июня Минагрополитики Украины анонсировало возвращение ветконтроля для польской "молочки". Как следствие — на границе с Польшей из украинской "молочки" образовались двухнедельные очереди — польские ветеринары ужесточили собственные проверки, не дождавшись введения проверок с нашей стороны. Блокируют и украинские таможенники польские молокопродукты при ввозе в Украину.

Объединились против ошибочного поведения чиновников

Торможение совместной торговли вынудило молочные бизнес-ассоциации обеих стран забыть о конкуренции и объединиться. Впервые в истории бизнес-отношений они провели украино-польский молочный диалог 16 июня. Интересно, что к нему было приглашено руководство Минагрополитики Украины и Госпотребслужбы с украинской стороны, а также государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Республики Польша и уполномоченного правительства по энергетической трансформации сельских территорий Януша Ковальски. Этим шагом молочники надеялись указать чиновникам на ошибочность деструктивной политики и ее последствия для обеих экономик. Впрочем, чиновники обеих стран ушли от диалога — проигнорировали встречу.

"Это прецедент, когда отрасли и бизнесы напрямую общаются и инициируют решения для правительств обоих государств. Надеюсь, что правительства прислушиваются и ситуация будет исправлена", — рассказал "Бизнес Телеграфу" Арсен Дидур исполнительный директор объединения "Союз молочных предприятий Украины" (СМПУ).

По его словам, цель диалога — донести до обоих правительств, что молочные бизнесы готовы сотрудничать.

"Наше видение — не нужно создавать новых регуляций, нужно лишь четко выполнять договор о зоне свободной торговли. Это принесет пользу польскому бизнесу, а украинскому — еще больше пользы, потому что новые рынки сбыта дадут толчок для роста молочной отрасли в целом, и не только переработки ", — утверждает он.

Директор Польской молочной палаты (Polska Izba Mleka) Агнешка Малышевская во время диалога отметила, что от имени ассоциации польских молочников хочет показать, что происходит в молочном секторе Польши.

"Мы как отрасль хотим обеспечить для наших потребителей стабильную деятельность наших фирм, а также хозяйств. И не хотим, чтобы определенные группы интересов, не связанные с молочным сектором, усложняли наши отношения. И хотим показать, насколько плохи последствия будут, если не будет учитываться мнение молочного сектора. Поэтому сотрудничество важно по обе стороны границы", — сообщила она.

Цена потерь

Украинский рынок для польских переработчиков молока – третий по важности для экспорта после Германии и Чехии, рассказывает аналитик International Food&Agri Hub BNP Paribas Poland Павел Вержиковский. В 2021 году поляки заработали на продажах молочной продукции в Украине 121 млн. евро. В 2022 году выручка снизилась до 108 млн евро из-за войны. Но за пять месяцев 2023 экспорт стал налаживаться, и присутствие польской "молочки" в Украине уже составляло 50% от общего импорта. Доля сыров составляла 72% польского экспорта в Украину, масла – 15%. Так что с введением ветпроверок темпы экспорта могут существенно снизиться, как и выручка польских компаний на нашем рынке, говорит эксперт.

Присутствие польской "молочки" в Украине за январь-май 2023 года в 7,4 раза выше присутствия украинской в Польше, утверждает эксперт Института аграрной экономики Украины Леонид Тулуш. Впрочем, для украинских переработчиков польский потребитель тоже важен. По данным Института аграрной экономики, за пять месяцев 2023 года в Польшу было экспортировано сухое молоко и сливки сгущенки на сумму 4,4 млн долларов, и еще на 1 млн долларов — масла и молочных жиров. В общей структуре экспорта в Польшу сухое молоко и сливки доминируют — 75% всех поставок молочной продукции.

В Украине наблюдается резкое снижение спроса на молокопродукты из-за выезда женщин и детей за границу с начала полномасштабного вторжения россии. Поэтому экспорт становится спасительной палочкой для переработчиков, которые из-за мирового молочного кризиса и падения потребления в Украине вынуждены разгружать производство. Удерживать предприятия от простоя часто разрешает экспорт в ЕС.

Директор ООО "Люстдорф" Александр Самохвалов рассказал "Бизнес Телеграфу", что в настоящее время в его компании около 40% сырья перерабатывают в продукты для экспорта, а именно — сухое молоко, сливки, сыворотку и масло. Если экспорт не разблокирют, компания будет вынуждена сократить закупку молочного сырья на 40%.

"Придет ситуация, или мы будем ликвидировать лишнюю продукцию, или производители молока, ведь мы откажемся от сырья и сократим переработку, реализацию продукции и денежные поступления", — прогнозирует Самохвалов.

На критичность ситуации указывает и Арсен Дидур.

"Недопустимо, что наш груз простаивает на границе две недели и больше. Это не способствует взаимопониманию и не увеличивает наш взаимный товарооборот. Действия правительств должны базироваться на принципах демократии и свободной торговли и законности. И мы надеемся, что в будущем между нашими народами не будет существовать границ политических, экономических и исторических, как отметил президент Украины Владимир Зеленский", — говорит он.

Группы влияния

Простаивание молочной продукции на границе с Польшей провоцировали представители интересов фермеров, а именно — общественная организация "Скривджене село". Она в последнее время препятствовала украинскому экспорту и транзиту. И не только молочных продуктов. Кто стоит за этой организацией, Агнешка Малышевская уточнить не смогла. Только отметила, что организация не имеет отношения к молочной отрасли.

В Украине влияют на решение министра агрополитики Николая Сольского Всеукраинский аграрный совет и Ассоциация производителей молока, которые могли посодействовать намерениям возобновить ветконтроль над польской "молочкой", считают переработчики молока.

"Удивляюсь позиции производителей молока. Они, наверное, не понимают ситуацию и думают, что если они замедлят импорт молочной продукции из Польши, то это будет лучше для производителей молока. Это огромная ошибка, потому что если остановится экспорт молочной продукции, то сократятся и закупки молока — это обратные и взаимосвязанные процессы", — утверждает Александр Самохвалов.

Против ограничений импорта молочных продуктов выступает и Союз молочных предприятий Украины, несмотря на то, что Польша имеет более сильные торговые позиции в Украине.

"СМПУ категорически против вмешательства правительств государств и создания проблем для свободной торговли. Для нас недопустимо как закрытие экспорта украинской "молочки" в Польше, так и создание дополнительных ветеринарных проверок польской "молочки" в Украине", — говорит Арсен Дидур.

Впрочем, отказ от участия в молочном диалоге чиновников обеих стран может указывать на их готовность продолжать политическую игру "кто кому больше навредит". А это не способствует улучшению торгового баланса Украины и Польши. Поэтому украинскому главе Минагрополитики на Банковой уже сделали предупреждение за опрометчивые решения.