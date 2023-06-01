Всемирный день молока: какая поддержка нужна отрасли

Мощностей по переработке молока в Украине больше, чем качественного молока.

1 июня отмечаем Всемирный день молока. Поэтому "Бизнес Телеграф" расспросил у руководителей молочных предприятий, каких неотложных шагов отпо поддержке молочной отрасли они ожидают государства.

Наболевшими для большинства переработчиков оказались дефицит качественного молока и плохие расчеты торговых сетей за молочную продукцию. А еще переработчики просят снизить налоговое давление на отрасль и не принимать законопроекты об очередных поборах с бизнеса.

Александр Самохвалов, генеральный директор компании "Люстдорф".

Александр Самохвалов

— Нужна помощь государства по двум направлениям. Первое — стимулирование производства качественного молока. Его не хватает, но не потому, что этот бизнес неприбылен, как принято думать — рентабельность производства молока достигает 60% при правильной организации процесса. Причина в том, что на самом деле растениеводство — менее трудозатратный бизнес с быстрым возвратом средств и животноводством заниматься не хотят. Следовательно, нужно мотивировать людей заниматься увеличением молочного стада, а большие посевные площади использовать не только под растениеводство, но и на откорм скота. Иначе дефицит качественного молока в Украине и дальше будет расти.

Второе направление — взаиморасчеты торговых сетей за молочную продукцию нарушают все разумные сроки. Нельзя рассчитываться за молоко, йогурты в течение 70-90 дней, когда у них срок реализации — 10. Наши попытки урегулировать это законодательно натыкаются на спротивление лобби от ритейла в парламенте. Надеемся, что государственные органы вмешаются в ситуацию и помогут нам добиться реальных сроков расчетов за продукцию.

Валентин Запорощук, глава наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината.

Валентин Запорощук

— Первое — законодательство по молоку требует обновления, поскольку мы двигаемся в направлении ЕС. В частности, Закон "О молоке" должен содержать требования по качеству молока, которое идет на переработку, а именно по содержанию белков и жирности, которые до сих пор не приведены в соответствие с нормами Евросоюза.

Второе — необходимо законодательство о семейных фермах. В Украине властвует "черный" рынок молока от частных домохозяйств, реализующих сырье нелегальным производителям молочной продукции. А это половина сырья, которое идет на переработку в Украине. Такое несортовое молоко не должно перерабатываться, если мы идем в ЕС. Молоко от частных домохозяйств должно учитываться, его качество контролироваться. Речь не о том, что нужно вырезать домашнее поголовье или облагать таких производителей налогами, а о ветеринарном контроле. Ликвидация "черного" рынка повысит самозанятость на селе и уравняет конкурентные позиции участников рынка молока. После войны будут актуальны государственные программы поддержки животноводства. Ведь мощностей по переработке молока у нас больше, чем качественного молока. Уместна выплата компенсаций таким производителям в зависимости от вложенных ими инвестиций и увеличения поголовья.

Сергей Вовченко, глава наблюдательного совета АО "Молочный Альянс".

Сергей Вовченко

— Первое — в Украине отсутствует качественное сырое молоко в достаточном количестве по нормальным ценам, которое конкурировало бы с европейским. Простимулируют его производство прямые государственные дотации на литр сданного молока от населения и денежная поддержка крупного товарного производства молока.

Второе — правительство обязано помочь переработчикам урегулировать расчеты торговых сетей за молочную продукцию. Предприятиям очень вредит просроченная дебиторская задолженность, превышающая все разумные пределы. Когда срок реализации молока — 21 день, а средства за него платят раз в 70 дней, за сыр по договору — 90 дней, а платят раз в 120 дней, это вымывает оборотные средства переработчиков. Мы вынуждены брать кредиты, платить проценты и не можем выйти на нормальную рентабельность. В нынешних условиях мы радуемся, когда общая рентабельность достигает 5%. Но с некоторыми сетями у нас отрицательная рентабельность работы. Если государство решится на откровенный разговор с ритейлом, примет закон и урегулирует наши отношения с сетями, перерабатывающие предприятия получат оборотные средства, которые смогут направить на улучшение производственных мощностей и прекратить торговаться с производителями молока за скидки.

Андрей Табалов, владелец ЧАО "Юрия", ТМ "Волошковое поле".

Андрей Табалов

— Для перерабатывающей отрасли очень актуально снижение налогового давления. Уменьшение налоговой нагрузки — европейская практика, которая облегчает администрирование налогов и стимулирует инвестиции в развитие предприятий. Поэтому дополнительные сборы с переработчиков, предлагаемые законопроектами №9162 и №9163, не должны быть принято парламентом, ведь они предусматривают дополнительный сбор с молочных предприятий в размере 0,5% от годовой реализации, а это около 1,3 млрд грн в год, что является дополнительной нагрузкой на бизнес. Не менее ощутимой проблемой для отрасли является отказ налоговых органов в регистрации налоговых накладных по разным надуманным причинам. Эта практика типична для всей страны, поэтому, я думаю, власть должна вмешаться в этот процесс. Уверен, следует продлить так называемые "каникулы" по проверкам и уголовным действиям со стороны налоговых органов, ведь это позволяет бизнесу стабилизировать свою деятельность, несмотря на попытки агрессора разрушить работу украинской экономики.

Дмитрий Рощупкин, директор ЧАО "Винницкий молзавод "Рошен".

— Власти должны сделать шаги для роста молочного поголовья в Украине и повышения качества молока от хозяйств. Основная проблема у переработчиков на сегодняшний день — нехватка качественного сырья. Крайне необходимо стимулировать производство молока. Второе — нам кажется, что переработчикам требуется поддержка государства в налаживании отношений с ритейлом. Мы ждем понятный механизм ценообразования от торговых сетей нашей продукции, расчетов, которые должны вкладываться в разумные сроки. Третье — мы экспортируем продукцию в ЕС и другие страны, и нам нужны стабильные условия поставок. Кейс с ограничением поставок молочной продукции в страны ЕС не должен повториться. Также экспортеры рассчитывают на своевременное возмещение экспортного НДС и прекращение блокирования регистрации налоговых накладных, что усилит их финансовую устойчивость в условиях войны.

Вадим Чагаровский, председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины.

— Ожидаем от государства принятия ряда инициатив. В частности, Закона "О торговле", который значительно облегчит работу отрасли. Сейчас также актуален законопроект №7072, предусматривающий поддержку молочного скотоводства и переработки молока. Дотации на один литр молока мотивировали бы население сдавать его на перерабатывающие предприятия, которые сейчас испытывают нехватку качественного сырья.

Второе важное направление — борьба с "черным" рынком. Ежегодно единоличные хозяйства передают на переработку 700 тыс. т сырого молока маленьким заводам, работающим "в тени". Они выпускают некий фальсификат. Пора бороться с подделками на рынке молока. Целесообразно было бы внести в законопроект №8290 определение термина "фальсификация пищевых продуктов", а также добавить в Уголовный кодекс ответственность за фальсификацию, являющуюся продуктовым мошенничеством. Если есть наказание за обычное мошенничество, почему нет за продуктовое?