У кого День ангела 1 июня: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День решительности, День рисования, Международный день соседей. Кроме того, в этот день носители сразу 19 имен празднуют свои Дни ангела.

Женские именины 1 июня

Анастасия, — это популярное имя имеет греческое происхождение и может быть переведено как "воскресение", "возрождение", "возвращение к жизни".

Мужские именины 1 июня

Акакий, — древнегреческое имя, которое переводится как "кроткий", "неплохой", "тот, который не делает зла".

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Антон, — древнеримское имя, которое согласно основной версии переводится как "вступающий в бой" или "достойный похвалы".

Валентин, — латинское имя, которое берет свое начало от "valeo", что переводится как "быть здоровым".

Василий, — греческое имя, которое переводится как "царский" или "царственный".

Виктор, — распространенное латинское имя, которое значит "победитель".

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "бодрствую".

Дмитрий, — популярное греческое имя, которое буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре". 1 июня чтится великий князь Димитрий Донской.

Иван, — это распространенное еврейское имя, которое значит "помилованный Богом".

Игнат, — это латинское имя, которое по основной версии произошло от слова "игнис" (огонь), но также может брать начало и от слова "игнатус" (неизвестный).

Максим, — популярное в Украине мужское имя, которое переводится с латинского как "самый большой" или "величайший".

Матвей, — древнееврейское библейское имя, которое переводится как "Божий человек".

Митрофан, — греческое имя, которое переводится как "матерью явленный".

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Николай, — это древнегреческое имя, которое дословно значит "победитель народов".

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой".

Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий".

Ян, — считается, что имя Ян имеет общее происхождение с еврейским именем Иван, и тоже значит "подарованный Богом". Покровителями и Иванов, и Янов выступают святые Иоанны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине теперь все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.