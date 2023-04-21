"Укрпищепром" просит АМКУ содействовать цивилизованному урегулированию конфликта между поставщиками и ритейлом

ОО "Укрпищепром" добивается принятия законопроекта о внутренней торговле

Отраслевое объединение производителей пищевой промышленности "Укрпищепром" обратилось к председателю Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской с уведомлением о своей позиции по меморандуму об обеспечении стабильной работы цепи поставок продуктов питания, подписанному шестью торговыми сетями (АТБ, "Сильпо", "Ашан", Novus, Varus и "Коло").

Согласно заявлению, ни одна из отраслевых ассоциаций производителей пищевой промышленности и ни одно из предприятий, входящих в отраслевые объединения, не имеют отношения к подписанию этого меморандума.

"Мы утверждаем, что подписанты меморандума вводят в заблуждение представителей Правительства Украины, представителей Верховной Рады Украины, представителей офиса Президента Украины, представителей СМИ и весь украинский народ по решению существующей проблемы между поставщиками и торговыми сетями, так как никакой рабочей встречи с представителями сетей по данному меморандума мы не проводили ни на одной площадке", — говорится в заявлении.

ОО "Укрпищепром" настаивает на цивилизованном урегулировании проблемы взаимоотношений между поставщиками и ритейлом путем принятия законопроекта о внутренней торговле на основе имплементации норм Директивы ЕС 2019/633 (от 17 апреля 2019 года) "О недобросовестных торговых практиках в отношениях между пищевых продуктов", нормы которой стали обязательными для всех 27 стран ЕС.

14 апреля 2022 года руководители сетей супермаркетов АТБ, "Сильпо", "Ашан", Novus, Varus и "Коло" подписали меморандум, в котором добровольно обязались рассчитываться с поставщиками крупы, макарон, молочных продуктов, яиц, растительного масла, мяса, овощей и минеральной воды — не позже 30 дней после поставки.

Меморандум вступит в силу после согласования Антимонопольного комитета Украины.

"Укрпищепром" объединяет 18 ассоциаций пищевой отрасли Украины.