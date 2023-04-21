"Укрхарчопром" просить АМКУ сприяти цивілізованому врегулюванню конфлікту між постачальниками і рітейлом

ГО "Укрхарчопром" домагається прийняття законопроекту про внутрішню торгівлю

Галузеве об’єднання виробників харчової промисловості "Укрхарчопром" звернулось до голови Антимонопольного комітету України Ольги Піщанської з повідомленням про свою позицію щодо меморандуму про забезпечення стабільної роботи ланцюга постачання продуктів харчування, підписаного шістьма торговими мережами (АТБ, "Сільпо", "Ашан", Novus, Varus та "Коло").

Згідно з заявою, жодна з галузевих асоціацій виробників харчової промисловості та жодне з підприємств, які входять в галузеві об’єднання, не мають відношення до підписання цього меморандуму.

"Ми стверджуємо, що підписанти меморандуму вводять в оману представників Уряду України, представників Верховної Ради України, представників офісу Президента України, представників ЗМІ та весь український народ щодо вирішення існуючої проблеми між постачальниками і торговими мережами, так як жодної робочої зустрічі з представниками мереж стосовно даного меморандуму ми не проводили на жодному майданчику", — йдеться у заяві.

ГО "Укрхарчопром" наполягає на цивілізованому врегулюванні проблеми взаємовідносин між постачальниками і рітейлом шляхом прийняття законопроекту про внутрішню торгівлю на основі імплементації норм Директиви ЄС 2019/633 (від 17 квітня 2019 року) "Про недобросовісні торгові практики у відносинах між підприємствами у ланцюгу постачання сільськогосподарських та харчових продуктів", норми якої стали обов'язковими для всіх 27 країн ЄС.

14 квітня 2022 року керівники мереж супермаркетів АТБ, "Сільпо", "Ашан", Novus, Varus та "Коло" підписали меморандум, в якому добровільно взяли на себе зобов’язання розраховуватись з постачальниками крупи, макарон, молочних продуктів, яєць, олії, м’яса, овочів та мінеральної води — не пізніше, ніж через 30 днів після поставки.

Меморандум набуде чинності після погодження Антимонопольним комітетом України.

"Укрхарчопром" об’єднує 18 асоціацій харчової галузі України.