99% обмана: как Сольский уговаривает депутатов ввести дополнительный сбор с молочников

Заявление аграрного министра Николая Сольского относительно почти единодушной поддержки идеи нового сбора с молокоперерабатывающей отрасли оказалось фикцией

Скандал вокруг инициированного аграрным министром Николаем Сольским 0,5% сбора с реализации молочной продукции приобретает все больший резонанс. Речь идет о намерении принудительно собирать около 1,3 миллиарда гривен в год с переработчиков молока на счет негосударственной организации, статус которой весьма туманный и имеет все признаки коррупционной схемы. Заявление министра о поддержке этой идеи 99% предприятий отрасли заставило "Телеграф" проверить, соответствует ли это действительности. В первую очередь, мы отправили запрос в Минагрополитики, чтобы выяснить, кто эти 99% и как было получено их согласие. Но за месяц министерство не удосужилось ответить на этот вопрос.

Так и не дождавшись реакции, "Телеграф" сам опросил перерабатывающие предприятия молочной отрасли, что они думают об этих законопроектах. Выяснилось, что сбор поддерживается только в ассоциации "Укрмолпром", члены которой перерабатывают менее 2% молока в Украине. Предприятия, перерабатывающие более 75% молока в Украине, а также Европейская Бизнес Ассоциация категорически против законопроектов и требуют их отменить как рискованные с точки зрения коррупции и ущерба отрасли.

"Обилечивание" отрасли — большинство молокопереработчиков против

Союз производителей молочной продукции (СМПУ) категорически не поддерживает идею нового отраслевого сбора, потому что его членам придется заплатить самую большую сумму отчислений. В СМПУ входят 53 компании. Общая доля производства молочных продуктов в Украине членами общества составляет более 75%. Это основные игроки рынка, иностранные и украинские. "Этот законопроект – попытка "обилечивания" отрасли. Мало того, функции контроля над этими средствами предоставляются непонятной организации, которой пока нет – Объединению сельхозпроизводителей (ОСВ). Ее создание предусматривает другой законопроект – 8149, который прошел первое чтение . Он не предусматривает прозрачного подхода к выбору этого распорядителя средств", — комментирует Вадим Чагаровский, глава совета директоров Союза молочных предприятий Украины.

По его мнению, сбор в размере 0,5% от реализации продукции – это не что иное, как дополнительный налог для каждого переработчика. "По нашим расчетам, эта непонятная пока для нас организация получит в распоряжение примерно 600—700 млн гривен в год от всех молокоперерабатывающих предприятий. Однако молокоперерабатывающая отрасль сейчас не жирует. Она находится в достаточно критической ситуации, поэтому дополнительные обязательные платежи не воспринимаются переработчиками", — констатирует Чагаровский. Продвижением молочной продукции собственной марки предприятия занимаются самостоятельно. "Поэтому нет смысла делать его за счет каких-то общих средств", — считает Чагаровский.

Другой законопроект, который лоббирует Сольский, — 9163 , вводит таможенную пошлину 0,5% от таможенной стоимости молочной продукции, которая входит в Украину. Если законопроект превратится в закон, иностранные компании смогут растаможить молочную продукцию только после того, как "репрезентативная группа" даст отмашку таможеннику, что сбор уплачен. "Это прямое препятствие импорту. В Украине действует нулевая ставка НДС и пошлины как на импорт, так и на экспорт. Думаю, что такое дополнительное "обилечивание" импорта крайне отрицательно воспримут и европейские импортеры и Еврокомиссия", — считает Вадим Чагаровский.

Он не исключает, что инициативы Сольского по обложению сбором импортеров могли стать триггером для Польши, первой запретившей экспорт агропродукции из Украины в апреле этого года. В этот временный запрет попали и украинские переработчики молока. "Европейская молочная ассоциация отслеживает события на нашем рынке", — констатирует глава СМПУ. По его подсчетам, таможенная пошлина Сольского может подарить его "репрезентативной группе" от импортеров до $15 млн ежегодно. То есть почти столько, сколько планируют собрать и с украинских переработчиков.

Есть еще один влиятельный противник сборов с отрасли. Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) высказалась против законопроектов 9162 и 9163, которые могут "вызвать коррупционные риски, злоупотребления, будут способствовать дополнительной зарегулированности деятельности компаний и обусловят дополнительную финансовую нагрузку для представителей бизнеса, что еще больше усложнит ситуацию в молочной отрасли, которая и так сильно пострадала во время полномасштабного вторжения". Поэтому ЕБА обратилась к премьер-министру и профильным комитетам Верховной Рады Украины с просьбой не поддерживать данные законопроекты. В аграрном и антикоррупционном комитетах ВРУ уже откликнулись на призыв ЕБА и обещали дополнительно обратить внимание на данные законопроекты и обсудить замечания бизнеса.

"Укрмолпром" спекулирует мнением переработчиков

Другая ассоциация переработчиков – НАМУ "Укрмолпром", решила не ссориться с министром, что удивительно, ведь ее члены тоже будут облагаться сбором. Возможно, из соображений включения ее в будущую "репрезентативную группу", приближенную к Сольскому, которая будет распоряжаться сборами. В "Укрмолпроме" отказались комментировать "Телеграфу" последствия законопроектов Сольского для отрасли.

Выяснилось, что на самом деле эта организация не является репрезентативной, как может показаться, в Минагрополитики. Из 62 производителей, которые якобы являются членами ассоциации, только 7 предприятий работают. Они перерабатывают менее 2% молока в Украине. Это Обуховский молочный завод (ТМ "Лукавица"), Сумской молочный завод, ("Милкиленд Украина"), Ичнянский завод сухого молока и масла, Кременецкий маслозавод, Нежинский молочный завод ("Милкиленд"), Литинский молочный завод (ТМ "Белозгар") и Брусиловский маслозавод.

Интересно, что 17 предприятий, представленных на сайте, на самом деле не входят в состав ассоциации. Среди них — Глобинский маслозавод, Группа "Молочный Альянс" (торговые марки: "Яготинское", "Пирятин", "Славия", "Златокрай"), предприятия ТМ "Формула смаку", в частности ЧАО "Юрия" (ТМ "Волошкове поле") ), "Лакталис Украина" (ТМ President, "Лактония", "Фанни", "Дольче"), "Вимм-Билль-Данн Украина". Большинство из них возмущены тем, что "Укрмолпром" использует их бренды для поддержки коррупционных законопроектов, направленных против самих переработчиков.

К примеру, в компании "Вимм-Билль-Данн Украина" отрицали тот факт, что предприятие является членом "Укрмолпрома". Компания очень негативно относится к идее введения дополнительного сбора с переработчиков молока. Об этом "Телеграфу" сообщил Сергей Макаренко, директор по связям с органами власти и общественностью Pepsico в Украине. Компания является производителем молочной продукции торговых марок "Славяночка", "Чудо", "Марийка" и "Агуня".

Другое предприятие, ЧАО "Юрия" (ТМ "Волошкове поле") по словам генерального директора Виктора Ржавичева, давно не сотрудничает с "Укрмолпромом" и тоже не соглашается на сбор 0,5% от реализованной продукции. "Мы отрицательно относимся к сбору, который вводится законопроектом 9162, потому что это дополнительные расходы, которые будут перекладываться на плечи потребителей. Правительство должно это понять. Поэтому мы против введения этого сбора", — рассказал он "Телеграфу". Три года назад его предприятие вышло из состава "Укрмолпрома". "У нас даже есть письмо об этом. Такое впечатление, что сейчас кто-то хочет зайти нашими ногами туда, куда нам не хочется. А мы против этого однозначно", — комментирует Ржавичев.

Дочернее предприятие международного производителя молочной продукции в Украине ГП "Лакталис Украина" вышло из состава "Укрмолпрома" более 5 лет назад с соблюдением всех официальных процедур, предусмотренных уставом этой общественной организации. Об этом сообщил "Телеграфу" директор департамента внешнеэкономических связей и GR ГП "Лакталис Украина" Владимир Мартынчук. Он удивился тому, что на сайте "Укрмолпрома" до сих пор упоминается бренд компании и ее производственные подразделения в списке предприятий. Мартынчук отметил, что компания будет обращаться в "Укрмолпром" с требованием немедленно удалить с официального сайта все упоминания о компании. По его мнению, законопроект № 8149 вызывает серьезную обеспокоенность по поводу конституционности некоторых норм, содержит коррупционные риски и не соответствует законодательству ЕС. Это отражено в научно-экспертном и антикоррупционном заключении Верховной Рады Украины. Законопроекты же 9162 и 9163, которые вводят сбор, в случае их согласования народными депутатами приведут к повышению стоимости молочной продукции и сделают ее менее доступной для населения. Потому в компании эти законопроекты не поддерживают.

"Милкиленд Украина" — за сбор

Из опрошенных переработчиков только компания "Милкиленд Украина" подтвердила, что поддерживает сбор. Этот переработчик представлен в "Укрмолпроме" 18 заводами, из которых, по информации "Телеграфа", сейчас работают только два — Сумской молочный и Нежинский молочный завод. Учредитель и глава совета директоров ООО "Милкиленд Украина" Анатолий Юркевич, сообщил "Телеграфу", что полностью поддерживает позицию "Укрмолпрома" по законопроектам 9161,9162,9163 и 8149. "Два законопроекта поддерживаем без изменений, а два — с определенными изменениями", — рассказал он. Это известный производитель, но он и еще пять молокозаводов "Укрмолпрома" не представляют мнение 99% переработчиков в Украине. А именно такую цифру называет министр Сольский, когда убеждает Верховную Раду поддержать его инициативу.

Несмотря на то, что большинство производителей молочных продуктов против сбора и не согласны, чтобы над ними стояла непонятная организация-поборник, кто-то толкает министра Сольского на шаги, которые пахнут коррупцией и злоупотреблением служебным положением.

"Телеграф" все еще ждет объяснений от министра Сольского, откуда он взял 99% поддержки инициатив по новому отраслевому сбору. Это его утверждение есть в парламентской стенограмме, и, если речь идет о манипулировании мнением нардепов путем предоставления ложных аргументов, возможно, этим стоит заинтересоваться правоохранителям.