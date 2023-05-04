Плод коррупционной фантазии? Что не так с идеей Сольского назначить "главных" аграриев страны и передать им полномочия правительства

К законодательным инициативам министра агрополитики очень много вопросов

Законопроект министра агрополитики Николая Сольского №8149 "Об объединении сельхозтоваропроизводителей" (ОСТ) проголосован в первом чтении. Он дает ему право назначать "главных" аграриев в стране, которые от имени правительства будут регулировать деятельность других. Инициатива настраивает производителей агросырья против переработчиков, где арбитром будет выступать министр

Полное фиаско в переговорах с Еврокомиссией 29 апреля, во время которых украинское зерно осталось под запретом экспорта в ЕС, не привело к отставке министра Минагрополитики Николая Сольского, как это было бы, например, в Польше. Напротив, министр при делах и продвигает новые законопроекты с коррупционным душком.

В этот раз руками главы аграрного комитета ВР Александра Гайду министр протянул через Верховную Раду законопроект "Об объединении сельхозтоваропроизводителей" (ОСТ) — он прошел первое чтение 2 мая. Если инициатива найдет поддержку и во втором чтении, Минагрополитики будет предоставлять "избранным" ассоциациям репрезентативные функции, а также будет устанавливать квоты для выбора членов репрезентативного совета. Они и будут регулировать деятельность меньшинства сельхозпроизводителей.

В результате регуляторные полномочия могут перетянуть на себя "любимчики" Сольского. Пищевикам придется подчиняться решению этих объединений, если их замечания к законопроекту министерство и дальше будет игнорировать.

Интересно, что Антикоррупционный комитет ВР забраковал идею Сольского: законопроект содержит конфликт интересов и риски коррупции, считают там.

Министру лоббизм по вкусу

Это уже второй законопроект с коррупционным содержанием от министра. Ранее "Бизнес Телеграф" сообщал о его идее ввести поборы с переработчиков и импортеров на рекламу молока в 0,5% от реализации всей молочной продукции в Украине.

Недостатки законопроекта

Инициатива о передаче части полномочий от правительства к так называемым репрезентативным объединениям агропроизводителей, на первый взгляд, идея неплохая, "но законопроект, надо сказать, сырой" — комментирует глава межотраслевого объединения "Укрпищепром" Родион Рыбчинский.

Укрпищепром представляет интересы 16 объединений пищевого сектора, входящих в Союз производителей пищевой промышленности Украины. Замечания этой организации к законопроекту №8149, к сожалению, не были учтены разработчиками законопроекта. По мнению членов объединения, законотворческая инициатива не имеет ничего общего с задачами 1016-1018 Плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, утвержденного постановлением КМУ от 25.10.2017 г. № 1106, а кое-где противоречит этому плану.

А именно, предложенный законопроектом вариант "саморегулирования" не предусматривает комплексного урегулирования всех вопросов, связанных с функционированием межотраслевых организаций, субъектов агропромышленного производства. В нем не определен базовый термин "отрасль", которое крайне необходимо для понимания содержания предложенного понятия "межотраслевая организация". К тому же в законопроекте №8149 должным образом не прописана специфика формирования межотраслевых объединений производителей и переработчиков сельхозпродукции в результате употребления "размытого" термина "сельхозтоваропроизводители". Непонятно, по каким причинам разработчики законопроекта вообще отнесли предприятия пищевой промышленности в сферу своего регулирования через ОСТ.

Законопроектом также не урегулированы ключевые вопросы создания "межотраслевых организаций". Инициатива не содержит конкретики, как будут формироваться управленческие структуры такого объединения, будут определяться квоты представителей отдельных секторов (подотраслей) в руководящих органах межотраслевого объединения, чтобы деятельность членов объединения была сбалансированной, а права участников от разных подотраслей равномерно представлены.

Не устанавливает законопроект и порядок урегулирования спорных вопросов деятельности объединения, которых будет достаточно, потому что "широкое" объединение будет представлять интересы субъектов, довольно часто существенно, а иногда – диаметрально отличающихся. "К сожалению, основы управления "межотраслевыми организациями" прошли мимо внимания разработчиков законопроекта. Лучше всего что могут сделать народные депутаты – это вернуть данный документ в профильный комитет на доработку. Надеюсь, что оно состоится демократическим способом – с привлечением налогоплательщиков, которых данный законопроект непосредственно касается", – резюмирует Родион Рыбчинский.

Противоречия и признаки коррупции

Многие недостатки и противоречия в документе №8149 увидела руководитель Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Светлана Тихонюк. Дискуссионным ей кажется положение проекта по предоставлению статуса репрезентативного ОСТ. А именно статус ОСТ предоставляется объединению, которое занимает 60 процентов рынка в секторе производства фруктов и овощей, а 50% — у других организаций производителей и межотраслевых организаций. Две трети рынка предоставляют репрезентативное право для ассоциаций производителей. "Это не совсем согласуется с другими нормами проекта, в частности, п.5 ч. 2 ст. 7 проекта, в котором предложено, что членами организации производителей являются по меньшей мере четыре сельскохозяйственных товаропроизводителя, не являющихся связанными лицами и совокупная доля на рынке сельскохозяйственной продукции которых в пределах территории деятельности составляет не меньше уровня, определенного центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной аграрной политики, но не менее 10 процентов и не более 14 -25%", — отмечает Тихонюк.

А глава антикоррупционного комитета Верховной Рады Анастасия Радина, проанализировав законопроект, заметила, что Минагрополитики получает право определять порядок признания объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей и методику определения соответствия объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей. "Предложенное является потенциальным конфликтом интересов, поскольку указанным порядком и методикой будет руководствоваться тот же орган — Минагрополитики, что и при принятии решений о признании объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей и предоставлении соответствующему объединению статуса репрезентативного", — отмечает Радина. Поэтому ее комитет пришел к выводу и принял решение, что проект Закона Украины "Об объединении сельскохозяйственных товаропроизводителей" (регистр. № 8149) не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

Молочная отрасль кричит "SOS"

Пока министр Сольский выстраивает механизмы "благодарности" от агропроизводителей за контроль над меньшей их половиной и усиливает рычаги влияния производителей над переработчиками, толкая Украину в пропасть сырьевой модели развития, в молочной отрасли назрел кризис.

Молокоперерабатывающие заводы несут убытки в результате возврата продукции из ЕС после запрета экспорта в апреле, снижают закупки молока и отпускные цены, чтобы реализовать возвращенное в Украину. Это неизбежно вынудит производителей молока вырезать коров и уменьшать его предложение. В Минагрополитики никак не реагируют на кризисное состояние.

Между тем, молочные предприятия сокращают производство, людей, чтобы удержаться на плаву. Как рассказал "Бизнес Телеграфу" председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината Валентин Запорощук, в мае его предприятие пошло на вынужденные шаги: сократило персонал на 15%, закупки молока — на 10%. "Мы сокращаем людей, потому что не можем обеспечить их работой, потому что работаем не во все смены. Отказались от закупок некоторого сырья примерно на 10%. Предлагали закупленное молоко другим предприятиям отрасли, но спроса на него не оказалось. Поэтому в мае завод будет загружен всего на 30%", — говорит Запорощук.

Продукция Ичнянского МКК подешевела на 10%, а в торговых сетях – на 20% после того, как предприятию пришлось отказаться от поставок в ЕС. "Мы вынуждены искать сбыт на других рынках, внутреннем в частности, где спрос снизился, а конкуренция за потребителя усилилась", — объясняет Запорощук. Ичнянский ММК к началу полномасштабного вторжения россии в Украину 70% продукции реализовал за ее пределами. Поэтому сейчас ему тяжелее всего.

Ожидает падения оптовых цен на молочную продукцию и директор ЧАО "Винницкий молзавод "Рошен" Дмитрий Рощупкин. По его словам, на украинском рынке возник большой объем товара, вернувшегося из ЕС после запрета, продолжает производиться, и экспортеры ищут пути его реализации. "Ищем сбыт, в Украине в частности. Возникла демпинговая ситуация — товар не может идти к потребителям. В ближайшее время это может вызвать снижение оптовых цен минимум на 10%", — отмечает он.

В сложной ситуации оказался и производитель молочной продукции "Люстдорф" — компания на неделю приостановила отгрузку на экспорт. Генеральный директор "Люстдорф" Александр Самохфалов сообщил "Бизнес Телеграфу", что цены на молочную продукцию в ЕС сейчас граничат с уровнем убыточности. "Сегодня сухое молоко в ЕС продается по цене ниже себестоимости. Мы оказались в ситуации, когда приобретенное в Украине молоко хоть как-то нужно переработать и реализовать. Даже после открытия рынков ЕС для наших переработчиков о доходности экспорта сухого молока речь не идет", — говорит он.

Молокозаводы рассказали "Бизнес Телеграфу", что в этой ситуации вынуждены не только пересматривать цены на сырье, но и снижать закупки молока у его производителей в Украине. "Мы входим в сложную ситуацию, выход из которой наступит не раньше, чем через месяц. И мы, и производители молока значительно ухудшили свою экономику. Проблемы со сбытом готовой молочной продукции привели к снижению цен и сокращению закупок молока у фермеров в мае", – говорит Дмитрий Рощупкин.

Если проблемы переработчиков не решатся в ближайшее время, производители молока из-за профицита могут уменьшить поголовье коров.

По подсчетам Союза молочных предприятий Украины (СМПУ), Россия уничтожила более 50 тыс. коров в Украине. Производителям молока нужна эффективная государственная поддержка, считает Арсен Дидур, исполнительный директор СМПУ. Это бизнес-объединение представляет интересы молокоперерабатывающих предприятий, мощности которых составляют 75% всей переработки в Украине.

"Более года у нас свой экономический фронт: передача автотранспорта ТРО и ВСУ, разрушенная логистика, жесткий дефицит нефтепродуктов, обстрелы, отключение электроэнергии, очереди на таможню по несколько недель. Мы весь 2021 потратили на то, чтобы привлечь внимание профильного министерства к тому, что сырьевая модель — это путь в никуда и нужно развивать переработку, формировать добавленную стоимость", — говорит Арсен Дидур. Он жалуется на то, что Минагрополитики подхватило этот тезис во время войны, но действий в этом направлении с его стороны так и не появилось. "Вместо поддержки — законопроекты о сборах и объединениях", — констатирует исполнительный директор СМПУ Дидур.

В Ассоциации производителей молока подсчитали, что в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года Украина уже потеряла 264,4 тыс. голов КРС и 138,4 тыс. коров. Дальнейшее снижение спроса на молоко со стороны переработчиков лишь усугубит эту негативную тенденцию.