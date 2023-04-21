Молочные предприятия сокращают переработку: высокие цены на сырье, задолженность сетей за продукцию убивают отрасль

Рынок молока стоит на пороге обвала. Если чиновники и народные депутаты не вмешаются в ситуацию, украинцы будут потреблять только импортные молокопродукты

Молокоперерабатывающие предприятия зажаты с двух сторон: с одной – высокими ценами на молоко в Украине, с другой – миллиардными долгами торговых сетей перед ними.

Остановка экспорта в ЕС и наращивание импорта добивают и без того этот низкомаржинальный бизнес. Чтобы "залечить раны", переработчики вынуждены сокращать закупки молока и его переработку. Если правительство не бросит им спасательный круг, в пропасть вместе с переработчиками упадут и производители молока.

Дорогое молоко топит отрасль

Производители сыров, масла, сметаны, йогуртов, сгущенки — сейчас напоминают лодку, которая оказалась посреди моря и пытается залатать топящие ее пробоины.

Больше всего бьет по отрасли неконкурентная с Европой стоимость сырья — молока, считают переработчики. На 1 апреля она составила 36 евроцентов.

Эту цену подтвердили "БизнесТелеграфу" сразу в Ассоциации производителей молока (АВМ) и в компании, которая занимается его производством и переработкой под брендом "Волошковое поле" — ЧАО "Юрия".

Владелец компании Андрей Табалов говорит , что стоимость молока в Украине уже выше европейской.

"Европейские спотовые цены на молоко сейчас приблизились к 30 евроцентам за литр. У нас стоимость молока на 20% дороже — 36 евроцентов. Общая тенденция такова, что цены должны сейчас снижаться, ведь надои в этот период увеличиваются и население предлагает больше молока, и цены до сих пор держатся на уровне декабря. А некоторые производители говорят даже о повышении закупочных цен на молоко. В этой ситуации предприятия вынуждены сбавлять переработку молока", — констатирует Табалов.

С декабря по апрель цену в 36 евроцентов украинские производители молока держали почти все время, несмотря на противоположные тенденции на рынках Евросоюза и мира, где затоваренность складов молокопродуктами привела к обвалу закупочных цен на молокопродукты и само молоко из рекордных за последние 10 лет 60 евроцентов за 1 литр до 30 евроцентов.

Китай снизил за последний год импорт молока на 68%, развив собственное производство. Это удешевило мировые цены на молоко в 2022-2023 году.

Снижение цен на молоко-сырье в отдельных странах ЕС в I кв. 2023 г., %

Впрочем, в отличие от ценовой ситуации на рынке молоко-сырья в странах ЕС, где сформировался достаточно устойчивый нисходящий тренд, в Украине стоимость молока с декабря 2022 оставалась практически неизменной.

"В І квартале 2023 года на отечественном рынке молока наблюдалось ценовое "затишье" — цена оставалась стабильно высокой, поскольку сформировалась на положительных экспортных ожиданиях октября-ноября 2022 года ", — сообщил научный сотрудник Института аграрной экономики Леонид Тулуш.

По его наблюдениям, уже в начале 2023 года ценовая ситуация по молоку стала меняться не в пользу отечественных молокопереработчиков. К примеру, стоимость молока в прибалтийских странах (Литве, Латвии) стремительно снижалась и приблизилась к уровню цен в Украине.

Держать высокие цены на молоко украинским производителям позволяет дефицит молока, производство которого неуклонно падает, особенно качественного. За него идут настоящие корпоративные войны среди переработчиков, что не дает сырью дешеветь, несмотря на спад цен на рынках ЕС.

Вместо экспорта — импорт

После падения цен на молоко и готовых продуктов из него в мире и Европе наши переработчики оказались в ситуации, когда экспорт стал невыгодным, а импорт стал преобладать над экспортом еще в декабре 2022 года.

Сальдо экспорта-импорта и соотношение между экспортом/импортом молокопродуктов ТП 0401-0406 УКТ ВЭД

В результате переработчики потеряли рынки ЕС, Средней Азии, Ближнего Востока и Африки. Наши молокозаводы на этих рынках вытесняют белорусы и россияне, имеющие сильную государственную поддержку молочной отрасли.

Особая жесткая конкуренция происходит за рынок Казахстана, где украинская "молочка" присутствовала всегда, а сейчас часть Украины замещают белорусы и россияне, пока у наших переработчиков проблемы с логистикой из-за войны.

С собственного рынка украинских производителей вытесняют переработчики из ЕС. Особенно злоупотребляют поляки, наращивая импорт сыров в Украину.

"С сырами очень плохая ситуация. Мы отмечаем рост импорта сыров и Украина никак не защищена от этого, — жалуется владелец "Волошкового поля" Андрей Табалов. — Сначала мы страдали от белорусской дешевой сгущенки. Война это исправила, но с сырами ситуация не улучшилась. На фоне запрета экспорта нашей агропродукции в Польшу мы не замечаем, что импортируем польские сыры без каких-либо препятствий, но после того, как Украина несколько месяцев поэкспортировала зерно в Польшу, местные производители вышли на забастовки. Правительство их услышало и сразу приняло меры по защите рынка. А у нас беда с импортом сыров из ЕС ".

По его мнению, правительство Украины должно вмешаться в эту ситуацию и ограничить импорт молочной продукции из Польши, несмотря на дружеские отношения с этой страной.

Как снег на голову упал запрет поляков, венгров и словаков импорта и транзита украинской агропродукции в эти дни. Под запрет попала и "молочка". Подобные запреты хотят ввести румыны, несмотря на то, что Еврокомиссия осудила одностороннее ограничение импорта украинской агропродукции.

Союз молочных предприятий Украины (СМПУ) высказался против беспомощности наших чиновников в отстаивании интересов украинских производителей и предложил им ввести зеркальный запрет на импорт.

Производители молока вкурсе проблем переработчиков

Елена Жупинас, руководитель проектов Ассоциации производителей молока (АВМ) отмечает, что падение экспорта и рост импорта готовых молокопродуктов в Украину – опасная тенденция, которая скажется и на производителях молока тоже.

"Если экспорт молокопродуктов в конце марта и начале апреля снизился, то импорт наоборот — вырос до довоенных показателей ", — рассказывает она "БизнесТелеграфу".

По наблюдениям госпожи Жупинас, в Европе из-за больших остатков молочной продукции переработчики готовы идти на большие скидки, чтобы распродать свою продукцию. К тому же у них экспортные субсидии, поэтому снижают прайсы более уверенно, чем наши переработчики.

"Такая поддержка стимулирует переработчиков из ЕС импортировать продукцию в Украину. Конечно, наши перерабатывающие предприятия с ними конкурировать не могут, и вынуждены снижать внутренние цены на конечную продукцию ", — отмечает представитель производителей молока.

Сокращение экспорта молокопродуктов из Украины беспокоит Елену Жупинас, потому что доля молока в экспорте – существенная. Эта тенденция может привести к снижению закупок молока со стороны переработчиков и падению закупочных цен на молоко.

"Ситуация на рынке нестандартная и угрожающая и для производителей молока, потому что в экспорте его объем составляет примерно 25%. И если этого экспорта не будет, это сразу скажется на ценах на сырье ", — прогнозирует эксперт.

По информации АВМ, производители молока уже начали снижать стоимость реализации. В частности, на 10 копеек подешевело молоко высокого качества

"Экстра". Но когда сложится ситуация — "снижай цену на молоко, иначе я у тебя его не куплю — ферме некуда будет деваться, и под таким давлением фермер будет идти на временное снижение", — прогнозирует Елена Жупинас.

Она признает, чтобы стимулировать потребление украинских продуктов, таких как масло, сыр, сгущенка, переработчики должны иметь более дешевое сырье.

"Других резервов для снижения цен на готовую продукцию у них просто нет", — говорит представитель АВМ.

Маржа переработчиков – в пределах 10%

О том, что запас прочности у переработчиков, чтобы удержаться на тонущем рынке, невелик, рассказывает "Бизнес Телеграф" и Андрей Табалов.

"Нужно понять ту вещь, которую, к сожалению, не понимают ни правительство, ни заготовители молока — переработчики работают с очень маленькой маржой — 5-7%. И это нормальная мировая практика. Переработчик зарабатывает на объеме реализации. Маржа же производителей — намного выше. Здесь рентабельности ниже 30% не бывает. Я это хорошо знаю, потому что наша компания имеет производственные мощности — три молочные фермы. И там маржа достигает 40-50%", — рассказывает владелец ЧАО "Юрия".

Долг ритейла перед переработчиками молока превысил 4 миллиарда

Торговые сети ставят наценку на молочную продукцию в магазинах 35% и выше, рассказывают переработчики.

В некоторых магазинах, вместе с бонусами, наценка достигает 60% стоимости продукции. К тому же крупные супермаркеты приняли за привычку жестко нарушать сроки расчета за продукцию. Особенно скоропортящуюся. И вместо 10 дней растягивают расчеты на 45-90 дней.

Об этом писал "БизнесТелеграф".

Профильные комитеты Верховной Рады, Офис Президента в дискуссии между переработчиками и супермаркетами почему-то сочувствуют торговым сетям, а не переработчикам, которые уже задыхаются от нехватки оборотных средств. Только перед молочниками просрочка за продукцию превысила 4 млрд. гривен.

А мощное лобби в Верховной Раде не позволяет законодательно заставить сети своевременно рассчитываться с переработчиками. Законопроект №6080 и три альтернативных, основанных на директиве ЕС и согласованных с пищевиками, без дела пролеживают в Верховной Раде больше года.

Решить проблему с долгами сетей просто, считает владелец ТМ "Волошково поле" Андрей Табалов — принять директиву ЕС, которая предусматривает, что за скоропортящуюся продукцию нужно рассчитываться в течение 10 суток. А за долговременную – максимум за 60 дней. Именно эта директива №633 в свое время дисциплинировала сети в ЕС и побудила их вовремя рассчитываться с производителями продуктов.

К чему все идет

Опрошенные "БизнесТелеграфом" переработчики и производители молока считают, что Минагрополитики должно вмешаться в ситуацию, пока обе отрасли не утонули под бременем нависших над переработчиками проблем. А с полок магазинов не исчезла украинская молочная продукция.

К тому же, без экспорта молочной продукции Украине будет трудно поддерживать валютный баланс и экономику страны вообще.

На фоне своих проблем молочные предприятия призывают производителей молока снизить его стоимость, пока не поздно, потому что бизнесы взаимосвязаны друг от друга. За это они готовы добиваться государственной поддержки производства молока.

"Производителям нужно наконец вернуть дотации на голову КРС и строительство ферм. Иначе последствия будут ужасные: крестьяне начнут вырезать коров, и предложения молока уменьшится. Мы просто останемся без молока, а без молока и переработка уменьшится. Нечего будет перерабатывать!", — говорит Андрей Табалов.

В Ассоциации производителей молока считают, что правительство должно притормозить импорт готовой молочной продукции и содействовать экспорту. Тогда решатся проблемы переработчиков, и ситуация с закупками молока выровняется, что хорошо для его производителей, говорит Елена Жупанис.