Молочні підприємства скорочують переробку: високі ціни на сировину, заборгованість мереж за продукцію вбивають галузь

Ринок молока стоїть на порозі обвалу. Якщо урядовці та народні депутати не втрутяться в ситуацію, українці споживатимуть лише імпортні молокопродукти

Молокопереробні підприємства затиснуті з двох боків: з одного — високими цінами на молоко в Україні, з іншого — мільярдними боргами торговельних мереж перед ними.

Зупинка експорту в ЄС та нарощування імпорту добивають і без того цей низько маржинальний бізнес. Щоб "загоїти рани", переробники змушені скорочувати закупівлі молока та його переробку. Якщо уряд не кине їм рятувальний коло, у прірву разом з переробниками впадуть і виробників молока.

Дороге молоко топить галузь

Виробники сирів, масла, сметани, йогуртів, сгущенки — наразі нагадують човен, який опинився посеред моря та намагається залатати пробоїни, що його топлять.

Найбільше б’є по галузі неконкурентна з Європою вартість сировини — молока, вважають переробники. На 1 квітня вона становила 36 євроцентів.

Цю ціну підтвердили "БізнесТелеграфу" одразу в Асоціації виробників молока (АВМ) та в компанії, яка займається його виробництвом і переробкою під брендом "Волошкове поле" – ПрАТ "Юрія".

Власник компанії Андрій Табалов каже, що вартість молока в Україні вже вища за європейську.

"Європейські спотові ціни на молоко наразі наблизились до 30 євроцентів за літр. У нас вартість молока на 20% дорожче — 36 євроцентів. Загальна тенденція така, що ціни повинні зараз знижуватися, адже надої у цей період збільшуються і населення пропонує більше молока, та ціни досі тримаються на рівні грудня. А деякі виробники говорять навіть про підвищення закупівельних цін на молоко. У цій ситуації підприємства змушені зменшувати переробку молока", — констатує Табалов.

З грудня по квітень ціну у 36 євроцентів українські виробники молока тримали майже увесь час попри протилежні тенденції на ринках Євросоюзу та світу, де затовареність складів молокопродуктами призвела до обвалу закупівельних цін на молокопродукти та саме молоко з рекордних за останні 10 років 60 євроцентів за 1 літр до 30 євроцентів.

Китай зменшив за останній рік імпорт молока на 68%, розвинувши власне виробництво. Це здешевило світові ціни на молоко в 2022-2023 році.

Зниження цін на молоко-сировину в окремих країнах ЄС у І кв. 2023 р., %

Втім, на відміну від цінової ситуації на ринку молоко-сировини в країнах ЄС, де сформувався досить стійкий спадний тренд, в Україні вартість молока з грудня 2022 року залишалась практично незмінною.

"В І кварталі 2023 року на вітчизняному ринку молока спостерігалось цінове "затишшя" — ціна залишалась стабільно високою, оскільки сформувалась на позитивних експортних очікуваннях жовтня-листопада 2022 року", — повідомив науковий співробітник Інституту аграрної економіки Леонід Тулуш.

За його спостереженнями, вже на початку 2023 року цінова ситуація по молоку стала змінюватись не на користь вітчизняних молоко-переробників. Наприклад, вартість молока у прибалтійський країнах (Литві, Латвії) стрімко знижувалася і наблизилася до рівня цін в Україні.

Тримати високі ціни на молоко українським виробникам дозволяє дефіцит молока, виробництво якого неухильно падає, особливо якісного. За нього точаться справжні корпоративні війни серед переробників, що не дає сировині дешевшати попри спад цін на ринках ЄС.

Замість експорту — імпорт

Після падіння цін на молоко і готові продукти з нього в світі та Європі наші переробники опинилися в ситуації, коли експорт став невигідним, а імпорт почав переважати над експортом ще в грудні 2022 року.

Сальдо експорту- імпорту та співвідношення між експортом / імпортом молокопродуктів ТП 0401-0406 УКТ ЗЕД

Як наслідок, переробники втратили ринки ЄС, Середньої Азії, Близького Сходу та Африки. Наші молокозаводи на цих ринках витісняють білоруси та рф, які мають сильну державну підтримку молочної галузі.

Особлива жорстка конкуренція відбувається за ринок Казахстану, де українська "молочка" була присутня завжди, а зараз частку України заміщують білоруси та росіяни, поки у наших переробників проблеми з логістикою через війну.

З власного ринку українських виробників витискають переробники з ЄС. Особливо зловживають поляки, нарощуючи імпорт сирів в Україну.

"З сирами дуже погана ситуація. Ми відзначаємо зростання імпорту сирів і Україна ніяк не захищена від цього, — бідкається власник "Волошкового поля" Андрій Табалов. — Спочатку ми потерпали від білоруської дешевої сгущенки. Війна це виправила, але з сирами ситуація не покращилася. На тлі заборони експорту нашої агропродукції до Польщі ми не помічаємо, що імпортуємо польські сири без будь яких перешкод. Ніхто не страйкує з цього приводу. Натомість після того, як Україна декілька місяців поекспортувала зерно до Польщі, місцеві виробники вийшли на страйки. Уряд їх почув і одразу вжив заходів по захисту ринку. А у нас біда з імпортом сирів з ЄС".

На його думку, уряд України має втрутитися в цю ситуацію та обмежити імпорт молочної продукції з Польщі, попри дружні стосунки з цією країною.

Як сніг на голову впала заборона поляків, угорців та словаків імпорту і транзиту української агропродукції цими днями. Під заборону потрапила і "молочка". Схожі заборони хочуть ввести румуни попри те, що Єврокомісія засудила одностороннє обмеження імпорту української агропродукції.

Спілка молочних підприємств України (СМПУ) висловилася проти безпорадності наших урядовців у відстоюванні інтересів українських виробників та запропонувала їм ввести дзеркальну заборону на імпорт.

Виробники молока в курсі проблем переробників

Олена Жупинас, керівник проектів Асоціації виробників молока (АВМ) відзначає, що падіння експорту та зростання імпорту готових молокопродуктів в Україні – небезпечна тенденція, яка позначиться і на виробниках молока теж.

"Якщо експорт молокопродуктів в кінці березня і на початку квітня знизився, то імпорт навпаки — виріс до довоєнних показників", — розповідає вона "БізнесТелеграфу".

За спостереженнями пані Жупинас, в Європі через великі залишки молочної продукції переробники готові йти на великі знижки, щоб розпродати свою продукцію. До того ж вони мають експортні субсидії, тому знижують прайси більш впевнено, ніж наші переробники.

"Така підтримка стимулює переробників з ЄС імпортувати продукцію в Україну. Звичайно, наші переробні підприємства з ними конкурувати не можуть, і вимушені знижувати внутрішні ціни на кінцеву продукцію", — відзначає представник виробників молока.

Скорочення експорту молокопродуктів з України непокоїть Олену Жупинас, бо частка молока в експорті – суттєва. Тож, ця тенденція може призвести до зниження закупівель молока з боку переробників та падіння закупівельних цін на молоко.

"Ситуація на ринку нестандартна і загрозлива і для виробників молока, бо у експорті його об’єм складає приблизно 25%. І якщо цього експорту не буде, це відразу позначиться на цінах на сировину", — прогнозує експерт.

За інформацією АВМ, виробники молока вже почали знижувати ціну реалізації. Зокрема, на 10 копійок подешевшало молоко високої якості

"Екстра". Але коли складеться ситуація – "знижуй ціну на молоко, інакше я у тебе його не куплю — фермі не буде куди подітися, і під таким тиском фермер буде йти на тимчасове зниження", — прогнозує Олена Жупинас.

Вона визнає — щоб стимулювати споживання українських продуктів, таких як масло, сир, згущене молоко, переробники повинні мати більш дешеву сировину.

"Інших резервів для зниження цін на готову продукцію у них просто немає", — каже представник АВМ.

Маржа переробників – в межах 10%

Про те, що запас міцності у переробників, щоб втриматися на тонучому ринку, невеликий, розповідає "БізнесТелеграфу" і Андрій Табалов.

"Треба зрозуміти ту річ, яку, на жаль, не розуміють ні уряд, ні заготівельники молока — переробники працюють з дуже маленькою маржою — 5-7%. І це нормальна світова практика. Переробник заробляє на об’ємі реалізації. Маржа ж виробників — набагато вища. Тут рентабельності нижче 30% не буває. Я це добре знаю, бо наша компанія має виробничі потужності — три молочні ферми. І там маржа сягає 40-50%", — розповідає власник ПрАТ "Юрія".

Борг рітейлу перед переробниками молока перевищив 4 мільярди

Торговельні мережі ставлять націнку на молочну продукцію у власних магазинах 35% і вище, розповідають переробники.

У деяких магазинів, разом з бонусами націнка досягає 60% вартості продукції. До того ж, великі супермаркети взяли за звичку жорстко порушувати терміни розрахунку за продукцію. Особливо ту, що швидко псується. І замість 10 днів розтягують розрахунки на 45-90 днів.

Про це писав "БізнесТелеграф".

Профільні комітети Верховної Ради, Офіс Президента у дискусії між переробниками та супермаркетами чомусь співчувають торговельним мережам, а не переробникам, які вже задихаються від нестачі оборотних коштів. Тільки перед молочарями прострочка за продукцію перевищила 4 млрд гривень.

А потужне лобі у Верховній Раді не дозволяє законодавчо змусити мережі вчасно розраховуватись з переробниками. Законопроект №6080 і три альтернативні, основані на директиві ЄС та погоджені з харчовиками, без діла пролежують у Верховній Раді більше року.

Вирішити проблему з боргами мереж просто, вважає власник ТМ "Волошкове поле" Андрій Табалов — прийняти директиву ЄС, яка передбачає, що за продукцію, яка швидко псується, треба розраховуватись протягом 10 діб. А за довготривалу — максимум за 60 днів. Саме ця директива № 633 свого часу дисциплінувала мережі в ЄС і спонукала іх вчасно розраховуватись з виробниками продуктів.

До чого все йде

Опитані "БізнесТелеграфом" переробники та виробники молока вважають, що Мінагрополітики має втрутитися в ситуацію, поки обидві галузі не потонули під тягарем проблем, які нависли над переробниками. А з полиць магазинів не зникла українська молочна продукція.

До того ж без експорту молочної продукції Україні буде важко підтримувати валютний баланс та економіку країни взагалі.

На тлі своїх проблем молочні підприємства закликають виробників молока знизити його вартість, доки не пізно, бо бізнеси взаємозалежні один від одного. За це вони готові добиватися державної підтримки виробництва молока.

"Виробникам потрібно нарешті повернути дотації на голову ВРХ та будівництво ферм. Інакше наслідки будуть жахливі: селяни почнуть вирізати корів, і пропозиції молока зменшиться. Ми просто залишимось без молока, а без молока і переробка зменшиться. Не буде чого переробляти!", — каже Андрій Табалов.

В Асоціації виробників молока вважають, що уряд має пригальмувати імпорт готової молочної продукції та посприяти експорту. Тоді вирішаться проблеми переробників і ситуація з закупівлями молока вирівняється, що добре для його виробників, каже Олена Жупанис.