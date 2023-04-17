Торговый фарс или Как сети супермаркетов "договорились" с производителями, но "забыли" им об этом сказать

Примирение между продуктовыми торговыми сетями и их поставщиками, над которым работало Министерство экономики, могло бы завершить многолетнее противостояние по предельным срокам расчетов за поставку товаров на полки супермаркетов. Но подписи под меморандумом поставила только одна сторона конфликта

Жесткий конфликт между крупными торговыми сетями и поставщиками продуктов питания по поводу сроков расчетов неожиданно начал превращаться в спектакль.

Так, 14 апреля руководители супермаркетов АТБ, "Сильпо", "Ашан", Novus, Varus и "Коло" вдохновенно изобразили достижение компромисса в противостоянии с производителями, подписав меморандум… сами с собой. Сети добровольно обязались рассчитываться за крупы, макароны, молочные продукты, яйца, масло мясо, овощи и минеральную воду — не позднее, чем через 30 дней после поставки.

Задекларировали сети и готовность выполнять правительственное постановление, обязывающее их рассчитываться с производителями "социально значимых товаров" не позднее чем через 10 дней после выставления счета за поставки.

В тексте меморандума указывается, что на такое самопожертвование торговцы пошли ради продовольственной безопасности страны и с целью поддержки производства продуктов питания в Украине.

Вот только самих производителей на подписание меморандума не пригласили. И очень быстро выяснилось почему.

Почему производителей забыли позвать

Глава Ассоциации пищевой промышленности Родион Рыбчинский сообщил "Бизнес Телеграфу" что узнал о меморандуме из прессы. Он рассказал, что в конце прошлого года Министерство экономики предлагало производителям продуктов и сетям подписать совместный меморандум, но предложения ритейла были неприемлемы для пищевиков, а, предложения пищевиков, соответственно, не воспринимались ритейлом. Переговоры зашли в тупик. Минэкономики подготовило свой вариант Закона о внутренней торговле, в котором были учтены большинство положений Директивы ЕС 2019/633 от 17.07.2019 о законодательном урегулировании положений о недобросовестной торговой практике между поставщиками сельскохозяйственной и продовольственной продукции и торговыми сетями. "Этот вариант Закона "провисел" на сайте Минэкономики чуть больше суток и исчез. А теперь появился этот странный документ, который почему-то называют определенным компромиссом между сетями и производителями без регуляторного вмешательства государства", — рассказал глава Укрхарчопрома.

Родион Рыбчинский

Он не скрывает своего удивления тем, что меморандум подписан без производителей. "Где в этом меморандуме именно производители продовольствия? Там только ритейл! Где решение вопроса колоссальной задолженности ритейла перед предприятиями, которая достигает нескольких миллиардов гривен? Где о дополнительных маркетинговых расходах, о возврате нереализованной продукции?" — возмущается Рыбчинский.

"Это интересная договоренность нескольких сетей между собой, по поводу которой с нами не консультировались , — говорит Рыбчинский. — Условно говоря, пальцы одной руки договорились друг с другом, что они будут ходить в перчатках. Это не договоренность ассоциации ритейла с ассоциациями пищевиков. Фактически это сговор игроков, имеющих общее монопольное поле и договариваются, что с кем-то будут рассчитываться в течение 30 дней. Здесь что-то написано о долгах? Нет".

Отметим, что на конец февраля задержки торговыми сетями платежей производителям молока и хлеба достигли 5 млрд гривен. Как следствие, предприятия этих отраслей начали заявлять об угрозе остановки своей работы из-за дефицита оборотных средств.

Президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко в комментарии "Бизнес Телеграфу" также не сдерживал эмоции. По его мнению, подписав меморандум в одностороннем порядке, торговые сети в очередной раз продемонстрировали, насколько производители от них зависимы.

Александр Тараненко

"Хлеб продается в течение 2-3 дней. Почему расчет должен быть в течение 30 дней? С какой стати мы должны кредитовать ритейл? Когда они рассказывают, что им трудно, давайте посмотрим: сколько за последние 2 года открылось новых производств молока или хлеба, а сколько супермаркетов", — говорит Тараненко.

По информации поставщиков, реальные сроки расчетов торговых сетей с производителями продовольствия сегодня в среднем составляют 30-45 дней, но иногда платежей приходится ждать больше 5 месяцев. Некоторые попытки предприятий доказать через суд неправомерность навязывания сетями таких кабальных условий расчетов приводили к тому, что продукцию выбрасывали с полок.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур считает, что односторонний меморандум имеет признаки монопольного сговора, которій требует реакции Президента, Кабинета Министров и Антимонопольного комитета.

Арсен Дидур

"Вместо того, чтобы придумывать что-то, ритейлу нужно понять, что наши отношения, от которых зависит стабильная продовольственная цепь, должны строиться на принципе win-win. Поэтому нужно договариваться и законодательно это закрепить. В Европе есть практика выхода из этого тупика и она описана в директиве ЕС 633. В ней учтены интересы и поставщика, и ритейла, и государства. И все это ради потребителя ", — говорит Арсен Дидур "Бизнес Телеграфу".

Ради чего весь спектакль

Ответ на вопрос о том, для чего владельцам супермаркетов понадобился фарс с меморандумом, легко найти в его пункте №7:

"Выполнение условий меморандума для сохранения ликвидности торговых сетей и возможности дальнейшего ведения безубыточной хозяйственной деятельности возможно только при отсутствии внешнего нерыночного регулирования, в частности со стороны государства".

За этой туманной формулировкой кроется очень конкретное желание сетей не допустить принятия законопроекта №6068 по расчетам с поставщиками. Он четко указывает сроки расчетов за скоропортящиеся продукты – 10 дней, а за имеющие больший срок годности – 20 дней и 30 дней соответственно.

Закон пришлось бы выполнять, а меморандум — декларативный документ, соблюдение которого никто и не требует, и не контролирует. Между тем, законопроект №6068 уже 19 месяцев не выносится на рассмотрение Верховной Рады. Такой выдающийся результат — заслуга Рабочей группы при парламентском комитете по экономическому развитию во главе с нардепом Анной Личман.

Анна Личман

В комментарии "Бизнес Телеграфу" по поводу одностороннего меморандума Анна Личман отметила, что в нем зафиксированы даже более жесткие сроки расчетов (30 дней), чем содержащиеся в директиве Евросоюза (30 и 60 дней).

"Чтобы эти меры имели эффект для производителей, взяли минимальные сроки, которые рекомендуется европейским законодательством ", — подчеркнула нардеп. По ее мнению, в том, что меморандум не устроил самих производителей, нет ничего удивительного.

"Конечно, производителей меморандум может не устраивать, потому что каждый бизнес хочет лучших условий. В меморандуме сети подтверждают, что готовы рассчитываться за социально значимые продукты питания в течение 10 дней, как предполагает постановление правительства № 160. Производители хотят лучших условий — это нормально. Но цель меморандума — сбалансировать цепочку. Чтобы все ее звенья могли нормально работать ", — подчеркнула Личман.

Кстати. До избрания в Раду она работала директором по корпоративным коммуникациям торговой сети АТБ. Возможно, именно поэтому законопроект безнадежно утонул в многочисленных совещаниях, обсуждениях и дискуссиях.

С публичной поддержкой меморандума торговых сетей выступил и глава налогового комитета Совета Даниил Гетманцев. Правда, в своем телеграмм-канале он пришел к выводу, который, мягко говоря, не совсем соответствует действительности: "Очень доволен тем, что многолетние переговоры между сетями и производителями достигли определенного компромисса без регуляторного вмешательства государства ". Очевидно, нардеп был кем-то дезинформирован по поводу "определенного компромисса".

Кто главный зритель спектакля

По информации "Бизнес Телеграфа", после выхода нашей февральской публикации "Торговые сети выкручивают руки производителями хлеба и молока — заводы под угрозой остановки" представители Офиса Президента провели телефонные консультации с некоторыми руководителями отраслевых ассоциаций и отдельными народными депутатами, чтобы проверить приведенные факты.

Очевидно, именно в этом контексте следует рассматривать появление очень странного меморандума, который должен изобразить компромисс торговцев с производителями. Президент Владимир Зеленский и его экономический блок Офиса Президента являются главными зрителями этого спектакля.

Между тем реальный компромисс в многолетнем противостоянии между продуктовыми торговыми сетями и их поставщиками по срокам расчета уже давно зафиксирован в директивах ЕС — 30 дней. Эту директиву достаточно дословно интегрировать в украинское законодательство.

А еще — обязать Антимонопольный комитет не допускать злоупотребления, описанного в директиве ЕС 633 максимально конкретно: "Дисбаланс в переговорной силе может привести к нечестной торговой практике, когда крупные и мощные торговые партнеры стремятся навязать определенные договоренности, которые являются для них выгодными ".