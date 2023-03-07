В украинских магазинах и супермаркетах ввели новые правила: что изменилось для покупателей

Есть исключения, среди которых — фермеры, которые сами вырастили товар.

Пока супермаркеты удивляют ценами на лук и морковь, покупателям следует помнить о своих правах в вопросе расчета за приобретенные товары. Вопрос обеспечения расчета картой за приобретенные товары — забота продавца.

Госпродпотребслужба отмечает — отказ в безналичном расчете за приобретенные товары и предоставленные услуги это ограничение прав потребителя. Отметим, что с каждым годом требования становятся строже. Например, с этого года возможность рассчитаться без наличности должны предоставлять торговцы, работающие в населенных пунктах с более чем 25 тысяч жителей. Исключение – плательщики единого налога 1 группы, торговцы через торговые автоматы, выносная торговля и продажа собственноручно выращенного. Для этой категории правило начнет действовать с 2026 года.

Со следующего, 2024 года безналичный расчет должен стать обязательным в магазинах населенных пунктов с более чем 5 тысячами жителей, а с января 2025 — для тех, где людей живет менее 5 тысяч. Ослабление законодательством предусмотрено для тех магазинов или торговцев, которые находятся под оккупацией или в зоне боевых действий. Срок был расширен на три месяца после прекращения боевых действий или деоккупации. Если вам отказали в безналичной оплате в городе с населением более 25 тысяч в этом году — вы можете обратиться в Госпродпотребслужбу с жалобой.

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