В українських магазинах та супермаркетах запровадили нові правила: що змінилося для покупців

Є виключення серед яких — фермери, що самі виростили товар

Поки супермаркети дивують цінами на цибулю та моркву, покупцям варто пам’ятати про свої права в питанні розрахунку за придбані товари. Питання забезпечення розрахунку карткою за придбані товари — клопіт продавця.

Держпродспоживслужба наголошує — відмова у безготівковому розрахунку за придбані товари та надані послуги це обмеження прав споживача. Зазначимо, що з кожним роком вимоги стають більш суворими. Наприклад, з цього року можливість розрахуватися без готівки мають надавати торговці, які працюють у населених пунктах з понад 25 тисячах мешканців. Виключення — платники єдиного податку 1 групи, торговці через торгові автомати, виносна торгівля та продаж власноруч вирощеного. Для цієї категорії правило почне діяти аж з 2026 року.

З наступного, 2024 року безготівковий розрахунок має стати обов’язковим в магазинах населених пунктів з понад 5 тисячами мешканців, а з січня 2025 — для тих, де людей живе менше ніж 5 тисяч. Послаблення законодавством передбачене для тих магазинів чи торговців, які під окупацією чи в зоні бойових дій. Термін розширили на після трьох місяців після припинення бойових дій чи деокупації. Якщо ж вам відмовили у безготівковій оплаті в місті з населенням понад 25 тисяч у цьому році — ви можете звернутися до Держпродспоживслужби зі скаргою.

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