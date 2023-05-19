99% обману: як Сольський вмовляє депутатів запровадити додатковий збір з молочників

Заява аграрного міністра Миколи Сольського щодо майже одностайної підтримки ідеї нового збору з молокопереробної галузі виявилась фікцією

Скандал навколо ініційованого аграрним міністром Миколою Сольським 0,5% збору з реалізації молочної продукції набуває все більшого резонансу. Йдеться про намір примусово збирати близько 1,3 мільярда гривень на рік з переробників молока на рахунок недержавної організації, статус якої дуже туманний і має всі ознаки корупційної схеми. Заява міністра про підтримку цієї ідеї 99% підприємств галузі змусила "Телеграф" перевірити, чи це відповідає дійсності. Насамперед ми відправили запит в Мінагрополітики, аби з’ясувати, хто ті 99% і як була отримана їхня згода. Але за місяць міністерство не спромоглося відповісти на це запитання.

Так і не дочекавшись реакції, "Телеграф" сам опитав переробні підприємства молочної галузі, що вони думають про ці законопроєкти. З’ясувалося, що збір підтримують лише в асоціації "Укрмолпром", члени якої переробляють менше 2% молока в Україні. Підприємства, які переробляють понад 75% молока в України, а також Європейська Бізнес Асоціація категорично проти законопроєктів і вимагають їх скасувати як ризиковані з точки зору корупції та шкоди галузі.

"Обілечування" галузі — більшість молокопереробників проти

Спілка виробників молочної продукції (СМПУ) категорично не підтримує ідею нового галузевого збору, бо її членам доведеться сплатити найбільшу суму відрахувань. До СМПУ входить 53 компанії. Загальна частка виробництва молочних продуктів в Україні членами спілки складає понад 75%. Це основні гравці ринку, іноземні та українські. "Цей законопроєкт – спроба "обілечування" галузі. Мало того, функції контролю за цими коштами надаються незрозумілій організації, якої поки що немає – Об’єднанню сільгоспвиробників (ОСВ). Її створення передбачає інший законопроєкт – 8149 , який пройшов перше читання. Він не передбачає прозорого підходу до вибору цього розпорядника коштів", — коментує Вадим Чагаровський, голова ради директорів Спілки молочних підприємств України.

На його думку, збір у вигляді 0,5% від реалізації продукції – це не що інше, як додатковий податок для кожного переробника. "За нашими розрахунками, ця незрозуміла поки що для нас організація отримає в розпорядження приблизно 600—700 млн гривень на рік від усіх молокопереробних підприємств. Проте молокопереробна галузь зараз не жирує. Вона перебуває в достатньо критичній ситуації, тому додаткові обов’язкові платежі не сприймаються переробниками", — констатує Чагаровський. Просуванням молочної продукції власної марки підприємства займаються самостійно. "Тому немає сенсу робити його за рахунок якихось спільних коштів", — вважає Чагаровський.

Інший законопроєкт, який лобіює Сольський, — 9163 , запроваджує митний збір 0,5% від митної вартості молочної продукції, яка заходить в Україну. Якщо законопроєкт перетвориться на закон, іноземні компанії зможуть розмитнити молочну продукцію лише після того, як "репрезентативна група" дасть відмах митнику, що збір сплачено. "Це пряме перешкоджання імпорту. В Україні діє нульова ставка ПДВ і мита як на імпорт, так і на експорт. Думаю, що таке додаткове "обілечування" імпорту вкрай негативно сприймуть і європейські імпортери та Єврокомісія", — вважає Вадим Чагаровський.

Він не виключає, що ініціативи Сольського з обкладання збором імпортерів могли стати тригером для Польщі, яка першою заборонила експорт агропродукції з України у квітні цього року. Під цю тимчасову заборону потрапили й українські переробники молока. "Європейська молочна асоціація відстежує події на нашому ринку", — констатує очільник СМПУ. За його підрахунками, митний збір Сольського може подарувати його "репрезентативній групі" від імпортерів до $15 млн щороку. Тобто майже стільки, скільки планують зібрати й з українських переробників.

Є ще один впливовий противник зборів з галузі. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловилась проти законопроєктів 9162 та 9163 як таких, що можуть "викликати корупційні ризики, зловживання, сприятимуть додатковій зарегульованості діяльності компаній та обумовлять додаткове фінансове навантаження для представників бізнесу, що ще більше ускладнить ситуацію в молочній галузі, яка і так дуже постраждала під час повномасштабного вторгнення". Тому ЄБА звернулася до прем'єр-міністра та профільних комітетів Верховної Ради України з проханням не підтримувати дані законопроєкти. В аграрному та антикорупційному комітетах ВРУ вже відгукнулися на заклик ЄБА та обіцяли додатково звернути увагу на дані законопроєкти та обговорити зауваження бізнесу.

"Укрмолпром" спекулює думкою переробників

Інша асоціація переробників – НАМУ "Укрмолпром", вирішила не сваритися з міністром, що дивно, адже її членів теж обкладатимуть збором. Можливо, з міркувань включення її до майбутньої "репрезентативної групи", наближеної до Сольського, яка розпоряджатиметься збором. В "Укрмолпромі" відмовились коментувати "Телеграфу" наслідки законопроєктів Сольського для галузі.

З’ясувалося, що насправді ця організація не є репрезентативною, як може здатися, в Мінагрополітики. З 62 виробників, які нібито є членами асоціації, лише 7 підприємств працюють. Вони переробляють менше ніж 2% молока в Україні. Це Обухівський молочний завод (ТМ "Лукавиця"), Сумський молочний завод, ("Мілкіленд Україна"), Ічнянський завод сухого молока та масла, Кременецький маслозавод, Ніжинський молочний завод ("Мілкіленд"), Літинський молочний завод (ТМ "Білозгар") та Брусилівський маслозавод.

Цікаво, що 17 підприємств, які представлені на сайті, насправді не входять до складу асоціації. Серед них — Глобинський маслозавод, Група "Молочний Альянс" (торгові марки: "Яготинське", "Пирятин", "Славія", "Златокрай"), підприємства ТМ "Формула смаку", зокрема ПРАТ "Юрія" (ТМ "Волошкове поле"), "Лакталіс Україна" (ТМ President, "Лактонія", "Фанні", "Дольче"), "Вімм-Білль-Данн Україна". Більшість з них обурені тим, що "Укрмолпром" використовує їхні бренди задля підтримки корупційних законопроєктів, спрямованих проти самих переробників.

Наприклад, в компанії "Вімм-Білль-Данн Україна" заперечили той факт, що підприємство є членом "Укрмолпрому". Компанія вкрай негативно ставиться до ідеї запровадження додаткового збору з переробників молока. Про це "Телеграфу" повідомив Сергій Макаренко, директор зі звʼязків з органами влади та громадськістю Pepsico в Україні. Компанія є виробником молочної продукції торгових марок "Слов’яночка", "Чудо", "Марійка" і "Агуня".

Інше підприємство, ПРАТ "Юрія" (ТМ "Волошкове поле") за словами генерального директора Віктора Ржавічева, давно не співпрацює з "Укрмолпромом" і теж не погоджується на збір 0,5% від реалізованої продукції. "Ми негативно ставимося до збору, який запроваджується законопроєктом 9162, бо це додаткові витрати, які будуть перекладені на плечі споживачів. Уряд має це зрозуміти. Тому ми проти запровадження цього збору", — розказав він "Телеграфу". Три роки тому його підприємство вийшло зі складу "Укрмолпрому". "У нас, навіть, є лист про це. Так виглядає, що зараз хтось хоче зайти нашими ногами туди, куди нам не хочеться. А ми проти цього однозначно", — коментує Ржавічев.

Дочірнє підприємство міжнародного виробника молочної продукції в Україні, ДП "Лакталіс Україна" вийшло зі складу "Укрмолпрому" понад 5 років тому з дотриманням усіх офіційних процедур, передбачених статутом цієї громадської організації. Про це повідомив "Телеграфу" директор департаменту зовнішньоекономічних зв’язків та GR ДП "Лакталіс Україна" Володимир Мартинчук. Він здивувався тому, що на сайті "Укрмолпрому" досі згадується бренд компанії та її виробничі підрозділи у переліку підприємств. Мартинчук зазначив, що компанія буде звертатися до "Укрмолпрому" з вимогою негайно видалити з офіційного сайту всі згадування про компанію. На його думку, законопроєкт № 8149 викликає серйозні занепокоєння щодо конституційності деяких норм, містить корупційні ризики та не відповідає законодавству ЄС. Це відображено у науково-експертному та антикорупційному висновках Верховної Ради України. А законопроєкти 9162 та 9163, які запроваджують збір, в разі їхнього погодження народними депутатами призведуть до підвищення вартості молочної продукції та зроблять її менш доступною для населення. Тому в компанії ці законопроєкти не підтримують.

"Мілкіленд Україна" — за збір

З опитаних переробників лише компанія "Мілкіленд Україна" підтвердила нам, що підтримує збір. Цей переробник представлений в "Укрмолпромі" 18 заводами, з яких, за інформацією "Телеграфу", наразі працюють лише два – Сумський молочний завод та Ніжинський молочний завод. Засновник та голова ради директорів ТОВ "Мілкіленд Україна" Анатолій Юркевич, повідомив "Телеграфу", що повністю підтримує позицію "Укрмолпрому" щодо законопроєктів 9161,9162,9163 та 8149. "Два законопроєкти підтримуємо без змін, а два – з певними змінами", — розповів він. Це відомий виробник, але він та ще 5 молокозаводів "Укрмолпрому" не представляють думку 99% переробників в Україні. А саме таку цифру називає міністр Сольський, коли переконує Верховну Раду підтримати його ініціативу.

Попри те, що більшість виробників молочних продуктів проти збору та не згодні, щоб над ними стояла незрозуміла організація-поборник, хтось чи щось штовхає міністра Сольського на кроки, які тхнуть корупцією та зловживанням службовим становищем.

"Телеграф" все ще чекає пояснень від міністра Сольського, звідки він взяв 99% підтримки ініціатив щодо нового галузевого збору. Це його твердження є в парламентській стенограмі, і, якщо йдеться про маніпулювання думкою нардепів шляхом надання неправдивих аргументів, можливо, цим варто зацікавитись правоохоронцям.