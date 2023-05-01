СМПУ закликала всі підприємства молочної галузі об’єднати зусилля для зняття заборони на експорт в країни ЄС

Оперативне вирішення цього питання важливе для всієї молочної галузі України

Спілка молочних підприємств України звернулась із закликом до виробників та переробників молока із закликом об’єднати зусилля для врегулювання питання відновлення поставок української молочної продукції в Польщу, забороненого 15 квітня. Звернення опубліковане на Facebook-сторінці СМПУ.

"Оперативне вирішення цього питання важливе не тільки для вітчизняних експортерів, але й для виробників молока, для всієї молочної галузі. Останні заяви, які роблять чиновники ЄС, свідчать, що, вірогідно, заборону імпорту саме молочної продукції до Польщі і ще кількох країн ЄС найближчим часом буде знято і Єврокомісія продовжить розгляд доказів доцільності такого кроку з боку тих країн ЄС, які заявляють, що українська молочна продукція справляє значний вплив на їх ринки", — йдеться у зверненні.

СМПУ вважає, що за такої невизначеності загроза українському внутрішньому ринку залишається.

"У разі затягування практичного скасування заборони, українські переробники скорочуватимуть обсяги закупівлі молока, тому що без перспективи експортного збуту переробка втратить сенс, адже переробні підприємства зараз не готові працювати для заповнення складів. Виробники молока при цьому будуть змушені спочатку поступатися в ціні сировини, а коли виробництво молока стане збитковим, почнуть позбуватися поголів'я. Це означає, що ми можемо втратити галузь", — відзначається у заяві СМПУ.

Спілка молочних підприємств України повідомила, що наразі веде переговори з Європейською молочною асоціацією, польськими молочними об'єднаннями, Європейською асоціацією торгівлі молочними продуктами Eucolait.

"Ми всі єдині в тому, що заборону імпорту українських молочних продуктів до Польщі та ряду інших європейських країн необхідно скасувати. Крім того, ми вважаємо, що вже зараз уряд має передбачити механізм дзеркальних заходів для протидії таким крокам наших зарубіжних партнерів в майбутньому", — відзначається у заяві.

СМПУ закликала всі галузеві асоціації, виробників молока, переробні підприємства, аграрні медіа підтримати СМПУ, використовувати всі свої можливості для захисту вітчизняного молочного ринку, постійно інформувати уряд про наслідки для галузі подібних рішень.

"Переробні підприємства, не маючи державної підтримки, за умови збереження ціни на сировину на поточному рівні без можливості збільшення і так високих для нашого споживача цін на свою продукцію, будуть змушені різко скоротити закупівлю сировини. Програють не тільки виробники сировини, програє вся галузь", — йдеться у заяві СМПУ.