С крахмалом или натуральное: как проверить молоко с помощью йода и стакана

Определить натуральность молока легко!

Молоко — ценный продукт, в котором содержится более 100 питательных веществ. Редко какая домашняя выпечка обходится без молочных продуктов. Но вот магазинное молоко не всегда бывает отличного качества — оно может быть разбавленным или содержать различные добавки, например, крахмал.

Как быть уверенным в качестве молока, рассказывает Ukr.Media.С помощью двух лайфхаков вы сможете проверить качество магазинного молока и покупать только проверенный и полезный продукт.

Как в домашних условиях проверить качество магазинного молока

В этом нам поможет йод. Этот нехитрый способ поможет обнаружить крахмал в молоке. Вам всего лишь нужно налить молоко в чашку и капнуть туда буквально пару капель йода.

Если молоко стало синим, значит, в его составе присутствует крахмал. А вот если молоко пожелтеет, оно натуральное.

С помощью стакана вы сможете понять, разбавлено ли молоко водой. Вам нужно только капнуть в воду молоко и посмотреть, как оно будет растекаться.

Если молоко разбавлено водой, значит капля молока очень быстро растворится. А вот капля молока сначала упадет на дно, и только потом растворится.

С помощью молока можно приготовить одно давно забытое блюдо — блины в кипящем молоке. Они просто покорят ваше сердце!