Рейдерам захотелось молочного: кто положил глаз на Первомайский консервный комбинат

После банкротства Укринбанка предприятие по производству молочных консервов оказалось в непростой ситуации, чем воспользовались рейдеры.

Первомайский молочно-консервный комбинат столкнулся с рейдерской атакой, очередная волна которой была отражена владельцами в мае, когда Хозяйственный суд Николаевской области запретил какие-либо действия по отчуждению имущества комбината в пользу ООО "Финансовая компания "Киев Финанс".

Однако несколько дней назад фирма через Верховный суд смогла аннулировать все решения предыдущих инстанций и претендовать на помещение одного из крупнейших перерабатывающих предприятий Украины. Но это только перезапустило судебное разбирательство конфликта. Хозсуд Николаевской области снова стал на сторону законных владельцев комбината, сведя на нет майскую активизацию рейдеров.

"Бизнес Телеграф" разбирался в обстоятельствах рейдерской атаки на Первомайский молочно-консервный комбинат.

Кто пытается захватить ПМКК?

По данным государственных реестров, владельцами ООО "Финансовая компания "Киев Финанс" являются Ярослав Краснопевцев и Яна Сухорукова. Эти двое киевлян в последнее время специализируются на выкупе чужих залогов у банков со значительной скидкой и попытке "наскоком" завладеть этим имуществом. По этой схеме они ведут сейчас суды с клиентами УкрСиббанка, Сенс Банка и др. Только за последние три месяца "Киев Финанс" принял участие в около двух десятках судебных заседаний в Киеве, Львове, Луганской, Николаевской областях. У многих этих дел есть нечто общее: владельцы имущества вдруг узнавали, что оно переписано на других лиц.

В апреле 2021 года это произошло и с Первомайским молочно-консервным комбинатом. Его владельцы – Александр и Андрей Табаловы – после банкротства Укринбанка оказались в непростой ситуации. С одной стороны, в банке "зависли" значительные суммы комбината на депозитных счетах, с другой – предприятие имело взятые у банка кредиты. Попытка выяснить отношения с обанкротившимся финансовым учреждением почти наверняка завершилась бы взаимозачетом сумм на депозитах и кредитах, но вдруг между ними возник "Киев Финанс". Без предупреждения владельцев он переоформил на себя право требования на залоговое имущество, за одну ночь нашел нотариуса (Евгений Незнайко), который зафиксировал их право собственности и пошел в рейдерскую атаку.

"Наскоком" завладеть находившимися в залоге помещениями Краснопевцеву и Сухоруковой не удалось. Но иногда они предпринимают новые попытки. На момент публикации "Бизнес Телеграфу" не удалось связаться с владельцами "Киев Финанса". Директор фирмы Ярослав Чуйко сообщил, что "не занимается Первомайским молочно-консервным комбинатом".

Бизнес "гоп-стоп"

Рейдерство путем выкупа права требования задолженности или залога и переоформления имущества через "черных" нотариусов — довольно распространенная схема, благодаря которой мультимиллионерами стали немало сомнительных персонажей украинского бизнеса. Один из самых ярких представителей этого класса – Павел Фукс. По данным СБУ, он незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн. Фукс подыскивал крупные промышленные предприятия, которые имели кредиты в обанкротившихся банках и за бесценок скупал их залоги. Сейчас Фукс лишён этого имущества и находится под санкциями.

Рейдерская атака на Первомайский молочно-консервный комбинат произошла по идентичной схеме. Правда, масштаб у "Киев Финанса" значительно скромнее, как и финансовые возможности. По данным реестров, в 2022 году эта фирма имела налоговый долг на сумму 1,1 млн. гривен. Это указывает на то, что рейдерская атака может происходить под заказ лиц, предпочитающих оставаться непубличными.

Сгущенка – основная продукция Первомайского МКК

Луганский след

В истории с банкротством Укринбанка и последующей распродажей залогов по его кредитам невозможно не заметить фигуру Владимира Клименко, возглавлявшего правление банка. Обращает на себя внимание, что другие банки, ранее возглавлямые Клименко, Автокразбанк и БИГ Энергия, тоже банкротились. И у всех у них были одинаковые проблемы с вкладчиками и залогами. Сам же Укринбанк был известен в деловых кругах тем, что контролировали его влиятельные луганские регионалы Александр Ефремов и Виктор Тихонов.

Правда, когда в июне 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию Укринбанка, буквально за одну ночь (узнаваемый почерк) в структуре его владельцев произошли кардинальные изменения. В Едином государственном реестре ПАО "УКРИНБАНК" было переименовано в ПАО "УКРИНКОМ", а местонахождение юрлица изменено из Киева в г. Северодонецк Луганской области. В то время этот город не был оккупирован россиянами, как сейчас.

Это не помешало Владимиру Клименко, ставшему владельцем 66,9% акций обновленной финансовой структуры, провести распродажу залогов. Интересно, что когда 19 апреля 2021 года ПАО "Украинская инновационная компания" как продавец и ООО "Финансовая компания "Киев Финанс" как покупатель заключили между собой два аналогичных по содержанию договора купли-продажи трех объектов недвижимого имущества, принадлежащих ЧАО "Первомайский" МКК", это было запрещенное судом соглашение. Ведь на тот момент действовало определение Хозяйственного суда Николаевской области, которое запрещало отчуждение имущества молочно-консервного комбината. А ведь проверка обременения имущества — самое первое, что делает любой нотариус, проверяя законность сделок.

Антирейдерская комиссия заблокирована

На днях Федерация работодателей Украины обратилась в Министерство экономики и Временную специальную комиссию Верховной Рады по защите инвесторов насчет стремительного роста случаев рейдерства в Украине. В обращении указывается, что за 2022 и 2023 годы речь идет о сотнях таких случаев. И, похоже, война не останавливает, а наоборот, стимулирует сомнительных дельцов воспользоваться неким хаосом попыток захватить высокодоходные предприятия.

Чтобы во время войны честный бизнес не становился жертвой рейдеров, необходима оперативная реакция всех государственных органов. Кейс Первомайского молочно-консервного комбината в этом отношении очень показателен.