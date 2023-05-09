"Американские боевики отдыхают": нардеп рассказала, чем закончилась громкая история с рейдерами

Рейдеры угрожали работникам оружием, согнав всех в одну комнату

В марте 2023 года рейдеры совершили дерзкую попытку захвата Красногорского маслозавода в селе Антиповка Черкасской области. Ее успешно удалось отбить уже в апреле. События, которые разворачивались вокруг агропромышленного предприятия, больше похожи на сценарий фильма. Однако на самом деле это лишь реалии, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса.

Об этом "Телеграфу" рассказала глава следственной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов в Украине Галина Янченко.

"Это был показательный случай, потому что преступники там "чернушили" как могли: фотошопили документы, использовали "черного" нотариуса, а под конец ввалились на завод в балаклавах, угрожали работникам оружием, согнав всех в одну комнату. Американские боевики отдыхают. Но благодаря оперативному реагированию со стороны нашей спецкомиссии и профессионализму Министерства юстиции мы буквально через две недели смогли полностью отбить эту атаку, вернули завод владельцу", — сказала она.

Сейчас, по словам Янченко, необходимо еще проконтролировать, чтобы местная полиция нашла стоявших за атакой заказчиков и чтобы они в результате получили соответствующее наказание.

"На днях я лично была на заводе и провела встречу с руководителем областной полиции Вячеславом Гуриным по ходу расследования. Пока динамика расследования выглядит положительно. Буду держать дело на личном контроле. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — добавила глава ВСК.

Она отметила, что на днях двух исполнителям, пытавшимся завладеть предприятием, были вручены подозрения.

"Это действительно довольно быстро. Но они только исполнители захвата. Интересно, сможет ли полиция докопаться до ключевых фигурантов, стоящих за этой атакой", — подытожила Галина Янченко.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в нашем материале: Как победить рейдерство, маски-шоу и коррупцию – интервью нардепа Галины Янченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что ректора одного из столичных вузов обвинили в рейдерстве и угрозах.