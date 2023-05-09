"Американські бойовики відпочивають": нардеп розповіла, чим закінчилася гучна історія з рейдерами

Рейдери погрожували працівникам зброєю, зігнавши всіх до однієї кімнати

У березні 2023 року рейдери здійснили зухвалу спробу захоплення Красногірського олійного заводу в селі Антипівка Черкаської області. Її успішно вдалося відбити вже у квітні. Події, що розгорталися навколо агропромислового підприємства, більше схожі на сценарій фільму. Однак насправді це лише реалії, із якими стикаються власники бізнесу.

Про це "Телеграфу" розповіла голова слідчої комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів в Україні Галина Янченко.

"Це був показовий випадок, бо злочинці там "чорнушили" як могли: фотошопили документи, використовували "чорного" нотаріуса, а на завершення завалилися на завод в балаклавах, погрожували працівникам зброєю, зігнавши всіх в одну кімнату. Американські бойовики відпочивають. Але завдяки оперативному реагуванню з боку нашої спецкомісії та професійності Міністерства юстиції ми буквально за два тижні змогли повністю відбити цю атаку, повернули завод власнику", — сказала вона.

Зараз, за словами Янченка, необхідно ще проконтролювати, щоб місцева поліція знайшла замовників, які стояли за атакою, і щоб вони в результаті отримали відповідне покарання.

"Днями я особисто була на заводі й провела зустріч з керівником обласної поліції В’ячеславом Гуріним у ході розслідування. Поки що динаміка розслідування виглядає позитивно. Триматиму справу на особистому контролі. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності", — додала голова ТСК.

Вона зазначила, що днями двом виконавцям, які намагалися заволодіти підприємством, було вручено підозри.

"Це справді досить швидко. Але вони лише виконавці захоплення. Цікаво, чи зможе поліція докопатися до ключових фігурантів, які стоять за цією атакою", — підсумувала Галина Янченко.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у нашому матеріалі: Як перемогти рейдерство, маски-шоу та корупцію – інтерв’ю нардепа Галини Янченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ректора одного зі столичних вишів звинуватили у рейдерстві та погрозах.