Рейдерам захотілося молочного: хто поклав око на Первомайський консервний комбінат

Після банкрутства Укрінбанку підприємство з виробництва молочних консервів опинилося в непростій ситуації, чим скористалися рейдери

Первомайський молочноконсервний комбінат зіткнувся з рейдерською атакою, чергову хвилю якої було відбито власниками у травні, коли Господарський суд Миколаївської області заборонив будь-які дії з відчуження майна комбінату на користь ТОВ "Фінансова компанія "Київ Фінанс".

Однак кілька днів тому фірма через Верховний суд змогла анулювати всі рішення попередніх інстанцій і претендувати на приміщення одного з найбільших молокопереробних підприємств України. Але це лише перезапустило судовий розгляд конфлікту. Госпсуд Миколаївської області знову став на бік законних власників комбінату, звівши нанівець травневу активізацію рейдерів.

"Бізнес Телеграф" розбирався в обставинах рейдерської атаки на Первомайський молочноконсервний комбінат.

Хто намагається захопити ПМКК?

За даними державних реєстрів, власниками ТОВ "Фінансова компанія "Київ Фінанс" є Ярослав Краснопєвцев та Яна Сухорукова. Ці двоє киян останнім часом спеціалізуються на викупі чужих застав у банків зі значною знижкою та намаганні "наскоком" заволодіти цим майном. За цієї схемою вони ведуть зараз суди з клієнтами Укрсиббанку, Сенс Банку та інших. Тільки за останні три місяці "Київ Фінанс" взяв участь у близько двох десятках судових засіданнях у Києві, Львові, Луганській, Миколаївській областях. В майже усіх цих справах є дещо спільне: власники майна раптом дізнавались, що воно переписане на інших осіб.

У квітні 2021 року так сталося і з Первомайським молочноконсервним комбінатом. Його власники — Олександр та Андрій Табалови — після банкрутства Укрінбанку опинилися в непростій ситуації. З одного боку, у банку "зависли" значні суми комбінату на депозитних рахунках, з іншого — підприємство мало взяті у банку кредити. Намагання з’ясувати стосунки зі збанкрутілою фінансовою установою майже напевно завершилося б взаємозаліком сум на депозитах і кредитах, але раптом між ними з’явився "Київ Фінанс". Без попередження власників він переоформив на себе право вимоги на заставне майно, за одну ніч знайшов нотаріуса (Євген Незнайко), який зафіксував їхнє право власності і пішов у рейдерську атаку.

"Наскоком" заволодіти приміщеннями, які перебували в заставі, Краснопєвцеву та Сухоруковій не вдалося. Але час від часу вони реалізують нові спроби. На момент публікації "Бізнес Телеграфу" не влалося звʼязатися з власниками "Київ Фінансу". Директор фірми Ярослав Чуйко повідомив, що "не займається Первомайським молочноконсервним комбінатом".

Бізнес "гоп-стоп"

Рейдерство шляхом викупу права вимоги заборгованості або застави та переоформлення майна через "чорних" нотаріусів — досить поширена схема, завдяки якій мультимільйонерами стали чимало сумнівних персонажів українського бізнесу. Один з найбільш яскравих представників цього класу — Павло Фукс. За даними СБУ, він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. Фукс підшукував великі промислові підприємства, які мали кредити у збанкрутілих банках і за безцінь скуповував їхні застави. Зараз Фукс позбавлений цього майна і перебуває під санкціями.

Рейдерська атака на Первомайський молочноконсервний комбінат відбулася за ідентичною схемою. Щоправда, масштаб у "Київ Фінансу" значно скромніший, як і фінансові можливості. За даними реєстрів, 2022 року ця фірма мала податковий борг на сумму 1,1 млн гривень. Це вказує на те, що рейдерська атака може відбуватися під замовлення осіб, які воліють залишатися непублічними.

Згущонка - основна продукція Первомайського МКК

Луганський слід

В історії з банкрутством Укрінбанку та подальшим розпродажем застав за його кредитами неможливо не помітити постать Володимира Клименка, який очолював правління банку. Звертає на себе увагу, що інші банки, які раніше очолював Клименко, Автокразбанк та БІГ Енергія, також банкрутували. І в усіх у них були однакові проблеми з вкладниками та заставами. Сам же Укрінбанк був відомий у ділових колах тим, що контролювали його колись впливові луганські регіонали Олександр Єфремов та Віктор Тихонов.

Щоправда, коли у червні 2016 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію Укрінбанку, буквально за одну ніч (впізнаваний почерк) у структурі його власників відбулись кардинальні зміни. У Єдиному державному реєстрі ПАТ "УКРІНБАНК" було перейменовано в ПАТ "УКРІНКОМ", а місце розташування юрособи змінено із Києва на м. Сєвєродонецьк Луганської області. На той час це місто не було окуповане росіянами, як зараз.

Це не завадило Володимиру Клименку, який став власником 66,9% акцій оновленої фінансової структури, провести розпродаж застав. Цікаво, що коли 19 квітня 2021 року ПАТ "Українська інноваційна компанія" як продавець та ТОВ "Фінансова компанія "Київ Фінанс" як покупець уклали між собою два аналогічні за змістом договори купівлі–продажу трьох об’єктів нерухомого майна, що належать ПрАТ "Первомайський МКК", це була заборонена судом угода. Адже на той момент діяла ухвала Господарського суду Миколаївської області, яка забороняла відчуження майна молочноконсервного комбінату. Нотаріус Євген Незнайко, який підтвердив відчуження, не міг про це не знати. Адже перевірка обтяження майна — найперше, що робить будь-який нотаріус, перевіряючи законність угод.

Антирейдерська комісія заблокована

Днями Федерація роботодавців України звернулась до Міністерства економіки та Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту інвесторів щодо стрімкого зростання випадків рейдерства в Україні. У зверненні вказується, що за 2022 та 2023 роки йдеться про сотні таких випадків. І схоже, що війна не зупиняє, а навпаки, стимулює сумнівних ділків скористатися певним хаосом намагань захопити високодоходні підприємства.

Аби під час війни чесний бізнес не ставав жертвою рейдерів, потрібна оперативна реакція всіх державних органів. Кейс Первомайського молочноконсервного комбінату у цьому плані дуже показовий.