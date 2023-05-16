Ще один український олігарх отримав підозру від СБУ: за що зачепилися силовики

Олігарх заволодів активами українських компаній більш як на 100 млрд гривень

Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу, у якого у лютому 2023 року правоохоронці проводили обшуки. Його підозрюють у масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої країни та систематичному ухилянні від податків.

Було встановлено, що з 2018 року олігарх незаконно заволодів активами українських компаній більш ніж на 100 млрд гривень. Про це сьогодні, 16 травня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, холдинг шукав підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей, які мали кредити в збанкрутілих банках. Далі викуповували за безцінь у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів. Це свою чергу давало можливість втручатися у господарську діяльність. Після цього активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність або ж зовсім доводили до банкрутства.

"Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування угод та реальних замовників через складні фінансові махінації. Для цього використали понад 100 афілійованих комерційних структур", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що під час цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від податків. Зазначається, що лише одна з угод завдала шкоди державі на суму 100 млн гривень.

Враховуючи отримані під час розслідування докази, СБУ повідомила про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Павлу Фуксу та ще двом топ-менеджерам холдингу.

У пресслужбі наголосили, що в рамках кримінального провадження було накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 компанії, права вимоги понад 1600 викуплених кредитів, понад 240 об’єктів нерухомості та транспортних засобів учасників схеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що олігарх Дмитро Фірташ отримав від Служби безпеки України підозру у справі щодо газових схем.