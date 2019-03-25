Ликвидация переносится: четырем украинским банкам дали время

Новости Бизнеса: Четырем банкам Украины продлили срок ликвидации до 2020 года. Также в одном из учреждений поменяли ликвидатора.

В Фонде гарантирования вкладов физлиц дали отсрочку четырем банковским учреждениям. Срок ликвидации финансовых организаций продлили ровно на год.

Так, ПАО "Укринбанк", ПАО "Банк Петрокоммерц-Украина", ПАО "Укрбизнесбанк" и ПАО "Банк "Софиевский"" продлили свою работу. А окончательная дата ликвидации каждого из них выпадает на конец апреля следующего года. В Фонде приняли решение и о смене лица ликвидатора в ПАО "КБ "Хрещатик"", назначив на этот пост Сергея Михно. Этот банк признали неплатежеспособным еще в 2016 году.

Напомним, что процедура ликвидации банка обязывает учреждение полностью выйти из рынка через два года после аннулирования лицензии. Информация о банкротстве должна появится на сайте Нацбанка, во всех отделениях финорганизации и на страницах газеты "Голос Украины". Руководство банка-банкрота заменяют на представителей Фонда гарантирования вкладов физлиц.