Око – за зуб? Почему ветпроверки польской молочки затормозили экспорт украинских молокопродуктов в Польшу

Минагрополитики добивается возобновления ветеринарного контроля над импортом молочной продукции из Польши, чтобы замедлить ее поставки в Украину

Преграда, которую готовят чиновники, — попытка нанести ответный удар на запрет экспорта зерна, который так и не сняли некоторые страны ЕС. Решение еще не принято, но оно уже привело к возникновению очередей фур с молочной продукцией на границе: польские ветеринары ужесточили контроль над нашими переработчиками. В министерстве пока не осознают последствий своей политики: ответные зеркальные действия могут ввести не только поляки, но и другие страны ЕС.

О вреде министерских попыток узнавал "Бизнес Телеграф".

Минагрополитики продолжает продуцировать вредные для продовольственных отраслей решения. Еще не утих скандал с коррупционными законопроектами 8149, 9162 и 9163 Минагрополитики, чтобы заработала схема поборов с переработчиков молока на счета любимчиков министра Николая Сольского, как снова "штанга" — в ожидании ветконтроля со стороны Украины ветеринарная служба Польши усилила проверки нашей продукции на границе. Переработчики опасаются, что такое "горячее" решение министра снова прекратит экспорт молочных продуктов в ЕС.

Бессмысленная эскалация

О желании возобновить ветконтроль польских молочных продуктов в Минагрополитики заявили еще 2 июня, не спросив мнения тех, кого будут касаться последствия этого решения, — украинских молочных предприятий. Очевидно, за счет отечественных молочников министр решил отомстить полякам за запрещенное зерно. Официального объяснения этого шага министерство до сих пор не предоставило. Но о таких инициативах переработчики говорят: "Чем быстрее чиновник уйдет с работы домой, тем лучше для бизнеса и для государства". Пользы они не принесут, а ситуацию усугубят.

Переработчики молока считают возобновление ветконтроля польской молочной продукции безосновательным и вредным.

"Ни нам, ни Госпотребслужбе не известны факты отклонения от норм качества польской молочной продукции. Если это решение — ответ на недружественные действия Польши по запрету зерна, то они несвоевременны. Надо было их вводить в апреле, а не сейчас, когда едва удалось разблокировать наш экспорт молочных продуктов в Польшу", — рассказывает Вадим Чагаровский, глава объединения "Союз молочных предприятий Украины" (СМПУ). Союз представляет интересы переработчиков, обеспечивающих 75% этого рынка.

Он удивлен, что по запрету зерна решили ударить украинскими молочными продуктами и ограничились Польшей, хотя запрет ввели пять стран ЕС. Польская сторона не заставит себя ждать с официальным ответом, считает Чагаровский, потому что такие действия являются недружественными и станут раздражителем, который спровоцирует новые недружественные действия со стороны Польши.

"Поэтому мы считаем, что это решение будет вредить украинской молочной отрасли, оно безосновательно и не имеет права на жизнь", — говорит глава СМПУ.

В АО "Молочный альянс" не поддерживают усиление ветконтроля за польской продукцией и возмущены, что именно молочные предприятия попадают под удар.

"Проворонили ситуацию с зерном, теперь начинают компенсировать запрет его экспорта другими группами продовольственных товаров. А почему только молоко? Мясо, курятина тоже к нам из Польши поставляются", — возмущается Сергей Вовченко, глава наблюдательного совета АО "Молочный альянс" . Он надеется, что ветконтроль все же не будет введен.

"Иначе импорт из Украины закроет вся Европа, не только поляки", — опасаются в АО "Молочный альянс".

Поляки уже блокируют экспорт

Ни Украина, ни Польша пока не возобновили ветконтроль на границе официально. Но заявлений нашего министерства было достаточно, чтобы запустить неформальный контроль со стороны поляков.

"Фактически при отсутствии законодательных запретов со стороны Польши мы наблюдаем классическую "итальянскую забастовку" — польские ветеринары полностью парализовали экспортный поток грузов на границе", — рассказывает Дмитрий Рощупкин, директор ЧАО "Винницкий молзавод "Рошен".

В этой ситуации делать ответные ходы и махать "красными тряпками" Украине неуместно и даже вредно, уверен Рощупкин.

"Считаю нецелесообразным повторное введение ветконтроля для польской продукции — это будет очередной шаг и повод для дальнейшей эскалации конфликта", — считает переработчик.

По его мнению, власти должны добиваться беспрепятственного прохождения украинской "молочки" через европейские границы, а не блокировать польскую продукцию.

"На сегодняшний день, как я понимаю, первые лица страны не ставят наш вопрос на повестку дня в диалоге с руководством Польши. А на уровне профильных ведомств проблема "решается" — замыливается на формальном уровне", — констатирует руководитель молочного предприятия.

Союз молочных предприятий Украины попросил премьера, министра экономики и руководство Госпродпотребслужбы поручить руководству Минагрополитики приложить максимум усилий по сокращению сроков прохождения польской границы украинской молочной продукцией и прекратить инициирование им решений, усложняющих ситуацию с экспортом молокопродуктов в Польшу.

Отрасль стагнирует

Переработчики удивляются, кто может толкать министра на столь опрометчивые шаги.

"Кто бы это ни был в окружении министра, у него есть заблуждение, что уменьшение польского импорта будет развивать наш бизнес. Развенчиваю этот миф — отрасль будет развиваться тогда, когда возобновится сбыт", — говорит Сергей Вовченко.

Покупательная способность украинцев настолько снизилась, что они не могут потребить все объемы молочных продуктов и молока, которые готовы предложить производители и переработчики, жалуется Вовченко.

"Мы работаем на склад, потому что у нас сырье дороже, чем в Польше и Европе, его не выгодно экспортировать. А собственный потребитель не готов его покупать в большом количестве", — жалуется менеджер АО "Молочный альянс".

На этом фоне аграрной и перерабатывающей отраслям нужны эффективные решения Минагрополитики, которые позволят выиграть конкуренцию за рынки ЕС, а не потерять их.