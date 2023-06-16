Око — за зуб? Чому ветперевірки польської молочки загальмували експорт українських молокопродуктів до Польщі

Мінагрополітики домагається відновлення ветеринарного контролю над імпортом молочної продукції з Польщі, щоб уповільнити її поставки в Україну

Перепона, яку готують чиновники, — спроба завдати удару у відповідь на заборону експорту зерна, яку так і не зняли деякі країни ЄС. Рішення ще не ухвалено, але воно вже призвело до виникнення черг фур з молочною продукцією на кордоні: польські ветеринари посилили контроль за нашими переробниками. В міністерстві поки не усвідомлюють наслідків своєї політики: дзеркальні дії у відповідь можуть запровадити не лише поляки, а й інші країни ЄС.

Про шкоду міністерських намагань дізнавався "Бізнес Телеграф".

Мінагрополітики продовжує продукувати шкідливі для продовольчих галузей рішення. Ще не вщух скандал із корупційними законопроєктами 8149, 9162 та 9163 Мінагрополітики, щоб запрацювала схема поборів з переробників молока на рахунки любчиків міністра Миколи Сольського, як знову "штанга" — в очікуванні ветконтролю з боку України, ветеринарна служба Польщі посилила перевірки нашої продукції на кордоні. Переробники побоюються, що таке "гаряче" рішення міністра знов припинить експорт молочних продуктів до ЄС.

Безглузда ескалація

Про бажання відновити ветконтроль польських молочних продуктів в Мінагрополітики заявили ще 2 червня, не спитавши думку тих, кого стосуватимуться наслідки цього рішення, — українських молочних підприємств. Вочевидь, за рахунок вітчизняних молочарів міністр вирішив помститися полякам за заборонене зерно. Офіційне пояснення цього кроку міністерство досі не надало. Та про такі ініціативи переробники кажуть: "Що швидше чиновник піде з роботи додому, то краще для бізнесу і для держави". Користі вони не принесуть, а ситуацію погіршать.

Переробники молока вважають відновлення ветконтролю польської молочної продукції безпідставною та шкідливою.

"Ні нам, ні Держспоживслужбі не відомі факти відхилення від норм якості польської молочної продукції. Якщо це рішення — відповідь на недружні дії Польщі щодо заборони зерна, то вони невчасні. Треба було їх запроваджувати в квітні, а не зараз, коли ледь вдалося розблокувати наш експорт молочних продуктів до Польщі", — розповідає Вадим Чагаровський, голова об’єднання "Спілка молочних підприємств України" (СМПУ).

Спілка представляє інтереси переробників, які забезпечують 75% цього ринку.

Він здивований, що по забороні зерна вирішили вдарити українськими молочними продуктами й обмежились Польщею, хоча заборону запровадили пять країн ЄС. Польська сторона не забариться з офіційною відповіддю, вважає Чагаровський, бо такі дії є недружніми і стануть подразником, який спровокує нові недружні дії з боку Польщі.

"Тому ми вважаємо, що це рішення шкодитиме українській молочній галузі, воно безпідставне і не має права на життя", — каже очільник СМПУ.

В АТ "Молочний альянс" не підтримують посилення ветконтролю за польською продукцією і обурені, що саме молочні підприємства потрапляють під удар.

"Впіймали гаву з зерном, тепер починають компенсувати заборону його експорту іншими групами продовольчих товарів. А чому тільки молоко? М’ясо, курятина теж до нас з Польщі постачаються", — обурюється Сергій Вовченко, голова наглядової ради АТ "Молочний альянс". Він сподівається, що ветконтроль все ж не запровадять.

"Інакше імпорт з України зачинить вся Європа, не лише поляки", — побоюються в АТ "Молочний альянс".

Поляки вже блокують експорт

Ні Україна, ні Польща поки не відновили ветконтроль на кордоні офіційно. Але заяв нашого міністерства було досить, що запустити неформальний контроль з боку поляків.

"Фактично за відсутності законодавчих заборон з боку Польщі ми спостерігаємо класичний "італійський страйк" — польські ветеринари повністю паралізували експортний потік вантажів на кордоні", — розповідає Дмитро Рощупкін, директор ПрАТ "Вінницький молзавод "Рошен".

У цій ситуації робити ходи у відповідь і махати "червоними ганчірками" Україні недоречно і навіть шкідливо, впевнений Рощупкін.

"Вважаю недоцільним повторне запровадження ветконтролю для польської продукції – це буде черговий крок та привід для подальшої ескалації конфлікту", — вважає переробник.

На його думку, влада мала б домагатися безперешкодного проходження української "молочки" через європейські кордони, а не блокувати польську продукцію.

"На сьогодні, як я розумію, перші особи країни не ставлять наше питання на порядок денний у діалогу з керівництвом Польщі. А на рівні профільних відомств проблема "вирішується" — замилюється на формальному рівні", — констатує керівник молочного підприємства.

Спілка молочних підприємств України попросила прем’єра, міністра економіки та керівництво Держпродспоживслужби доручити керівництву Мінагрополітики докласти максимум зусиль для скорочення строків проходження польського кордону українською молочною продукцією та припинити ініціювання ним рішень, які ускладнюють ситуацію з експортом молокопродуктів в Польщу.

Галузь стагнує

Переробники дивуються, хто може штовхати міністра на такі необачні кроки.

"Хоч би хто це був в оточенні міністра, він має хибну думку, що зменшення польського імпорту розвиватиме наш бізнес. Розвінчую цей міф — галузь буде розвиватися тоді, коли відновиться збут", — каже Сергій Вовченко.

Закупівельна спроможність українців настільки знизилась, що вони не в змозі спожити усі обсяги молочних продуктів і молока, які готові запропонувати виробники та переробники, скаржиться Вовченко.

"Ми працюємо на склад, бо у нас сировина дорожча, аніж у Польщі та Європі, її не вигідно експортувати. А власний споживач не готовий її купувати у великій кількості", — бідкається менеджер АТ "Молочний альянс".

На цьому тлі аграрній та переробній галузям потрібні ефективні рішення Мінагрополітики, які дозволять виграти конкуренцію за ринки ЄС, а не втратити їх.