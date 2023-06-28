До Києва несподівано прибув президент Литви: привіз хорошу новину про зброю

Науседа у Києві візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України

Литва придбала для передачі Україні дві установки зенітного ракетного комплексу середньої дальності NASAMS. Президент країни Гітанас Науседа у День Конституції України, 28 червня, прибув до Києва з неоголошеним візитом.

Про придбання двох ЗРК NASAMS для України він повідомив у Twitter.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в Україні у боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю на нові колективні рішення щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі", – написав він.

Водночас пресслужба адміністрації президента Литви повідомила, що Гітанас Науседа прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці ухвалення Конституції України.

Під час візиту Науседи президенти обговорять порядок денний липневого саміту НАТО у Вільнюсі, питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, а також допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

Науседа прибув до Києва з Гааги, де 27 червня на зустрічі глав семи держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де у четвер розпочнеться засідання Ради європейських лідерів.

Зазначимо, за наявними даними, раніше в рамках USAI США анонсували передачу Україні восьми зенітних ракетних комплексів NASAMS. Крім того, взимку Канада обіцяла закупити та передати Україні невідому кількість цих комплексів. Інформація про те, скільки комплексів NASAMS зараз має Україна і скільки загалом наша країна ще отримає, тримається в секреті.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Литва разом із Великою Британією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією планує закупівлю засобів протиповітряної оборони для України. Сума, яку союзники виділять на придбання засобів ППО, становитиме 107,5 млн. євро, вклад Литви — 6 млн. євро.