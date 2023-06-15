Допомога поспішає з усіх боків: що Україні готові передати одразу сім країн

Нова допомога посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, громадянське населення та військовослужбовців

Поки Україна показує успіхи свого наступу, одразу кілька країн готують військову допомогу для нашої країни. ЗСУ отримають велику кількість артилерійських снарядів, а також засоби протиповітряної оборони.

Так, Литва разом із Великобританією, Норвегією, Нідерландами, Данією, Швецією та Ісландією планує закупівлю засобів протиповітряної оборони для України. Про це повідомляє Delfi, посилаючись на заяву міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

Сума, яку союзники виділять на придбання коштів ППО, становитиме 107,5 млн євро. Зазначається, що внесок Литви – 6 млн євро.

"Литва постійно знаходить різні способи підтримати Україну. Закупівля засобів протиповітряної оборони сімома країнами посилить здатність України захищати критично важливу інфраструктуру, громадянське населення та військовослужбовців", – сказав Анушаускас.

Водночас як повідомляє The Wall St Journal, Японія веде переговори про постачання Україні артилерійських снарядів. Поки що країна надавала виключно нелетальну допомогу. Сьогодні Токіо розглядає варіант передачі снарядів для 155-мм гармат.

Також додаткові 9 тисяч артилерійських снарядів в Україні готуються передати Норвегія та Данія. Про це йдеться у пресслужбі Міноборони Данії.

Норвегія передасть снаряди, а Данія – заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

"Україна все ще має нагальну потребу у боєприпасах у своїй боротьбі проти росії. Данія, разом з іншими країнами ЄС та НАТО, перебуває у процесі узгодження низки різних заходів. Разом із Норвегією ми можемо відправити понад 9000 артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого часу ", – зазначив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Німеччина передасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму 2,7 мільярда євро.