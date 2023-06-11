Знову під українським прапором: бійці ЗСУ поділилися радісними новинами з фронту (відео)

ЗСУ просуваються на фронті

У ході контрнаступальних дій, які активізувала Україна, бійці ЗСУ могли звільнити цілу низку населених пунктів. Один із них уже підтверджений офіційно, про інші пишуть у мережі.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, за даними 68 окремої єгерської бригади ЗСУ, нашим бійцям вдалося звільнити село Благодатне, що на Донеччині.

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що під час атаки нашим бійцям вдалося взяти полонених

"Отримана від них інформація допоможе у подальшій деокупації української землі", — розповідають воїни.

На підтвердження своїх слів бійці опублікували відео із населеного пункту.

Визволення села підтвердив і близький до МО РФ Z-канал "Рибар". За його даними , "українські підрозділи практично без бою зайняли Нескучне і Благодатне — військовослужбовці ОБТФ "Каскад" відійшли на вигідніші позиції через загрозу потрапляння в оточення".

У мережі також є інформація про звільнення Нескучного, Левадного та Лобкового. Однак поки що офіційної інформації з цього приводу немає, тому стверджувати про це не можна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ погнали росіян на півдні України.

Також ми повідомляли про те, чому підрив Каховської ГЕС не зупинить контрнаступ ЗСУ.