Кабмін призначив нового главу "Укроборонпрому": перед ним стоять три завдання

Сметанін народився у Харкові, зараз є гендиректором ДП "Завод імені В.А. Малишева"

Кабінет міністрів України визначився із новим головою державного концерну "Укроборонпром". Ним став Герман Сметанін.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

"Кабмін призначив новим гендиректором "Укроборонпрому" Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях до ОПК від інженера до керівника заводів", – зазначив він.

Камишин назвав основні завдання, які стоять перед новим главою концерну:

наростити виробництво боєприпасів та військової техніки;

побудувати у компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру;

трансформувати "Укроборонпром".

Герман Сметанін народився у 1993 році в Харкові, закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (інженер-конструктор колісних та гусеничних транспортних засобів) та Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут ім. Сікорського (управління у сфері оборонно-промислового комплексу).

Герман Сметанін

Працював інженером-конструктором у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова (2014-2016 роки), був головним конструктором (2016-2017 роки) та головним інженером (2017-2020 роки) на Львівському бронетанковому заводі. У 2020-2021 роках обіймав посаду директора з виробництва на заводі ім. Малишева, згодом став директором Харківського бронетанкового заводу. Наразі є гендиректором ДП "Завод імені В.А. Малишева".

Зазначимо, підтвердилася інформація джерел "Телеграфа", які повідомляли, що після звільнення з посади голови "Укроборонпрому" Юрія Гусева, його посаду обійме Герман Сметанін. Наш співрозмовник з органів влади розповів, чи змінюватиме новий голова чинну команду.

Нагадаємо, це не перше звільнення у сфері оборони за останні місяці. До цього після гучних скандалів із закупівлями свої посади втратили заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, а також керівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв.