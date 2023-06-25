Кабмін вже призначив нового голову "Укроборонпрому", - джерела

Новим керівником "Укроборонпрому" став чинний гендиректор Заводу ім.Малишева

На закритому засіданні Кабінету міністрів України звільнили з поста голови "Укроборонпрому" Юрія Гусєва. Як кажуть джерела "Телеграфу", на засіданні також призначили нового голову державного концерну — ним став чинний генеральний директор ДП "Завод імені В.О. Малишева" Герман Сметанін.

"Його призначення буде оголошено пізніше, а на закритому засіданні звільнили Гусєва (вже колишній очільник "Укроборонпрому", — ред.). Хоча по факту, Гусєв має залишитись "смотрящим", навряд чи Сметанін буде змінювати чинну команду і взагалі він не має всього необхідного досвіду для цієї посади. Незрозуміло, чи представив він стратегію розвитку, але його пролобіювали зверху",- зазначає джерело видання в українській владі.

За словами ще одного джерела, Сметанін — кандидатура міністра зі стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Він (Камишін — ред.) хотів Зиміна (президент Державної акціонерної холдингової компанії "Артем", — ред.), але у того виникли проблеми з НАБУ. Якось потім виник цей Сметанін", — зазначає ще один співрозмовник видання.

"Телеграф" звернувся до міністра стратегпрому Камишіна, але він особисто не прокоментував цю інформацію, а порадив звернутись через запит до прессекретаря.

Третє джерело видання в Кабміні також зазначило, що Гусєв вже забрав свої речі зі свого кабінету. "Ймовірно, він поїде послом в Чехію, бо нам ця країна також важлива в контексті зброї",- додає джерело.

Зазначимо також, що серед кандидатів на цю посаду були нинішній заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Сергій Боєв, а ще раніше розглядався нардеп від "Слуги народу" Ігор Копитін.

Хто такий Герман Сметанін

Герман Сметанін народився 1993 року в Харкові. Закінчив Харківський національний автомобільно-дорожній університет (інженер-конструктор колісних і гусеничних транспортних засобів) і Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського (управління у сфері оборонно-промислового комплексу).

Працював інженером-конструктором у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова (2014-2016 роки), головним конструктором (2016-2017 роки) і головним інженером (2017-2020 роки) у Львівському бронетанковому заводі, директором з виробництва на заводі ім.Малишева (2020-2021 роки), директором Харківського бронетанкового заводу (2021-2022 роки) та до цього часу — гендиректор ДП "Завод імені В.О. Малишева".

Раніше повідомлялось, що "Укроборонпром" має бути реформованим в акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".