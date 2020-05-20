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Президент: Реформа Укроборонпрому стартує після карантину

Президент: Реформа Укроборонпрому стартує після карантину
15:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини Бізнесу:Реформа Державного концерну "Укроборонпром" повністю готова, її втілення розпочнеться після завершення карантину.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції у середу, 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, через місяць, коли ми вийдемо з цього складного процесу (карантинні заходи, пов’язані з пандемією коронавірусу – ред.), обов’язково перейдемо до реформування Укрзалізниці і не тільки. У нас повністю готова реформа Укроборонпрому. Повністю готова. Тому багато реформ", – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус презентував комплексну стратегію трансформації концерну та повідомив, що у серпні-вересні очікує ухвалення Верховною Радою необхідних законів.

Стратегія реформування концерну передбачає три головні стадії, які мають бути завершені протягом п’яти років. Зокрема, до 2021 року очікується завершення фази "стабілізація через корпоратизацію", яка крім запровадження корпоративного управління охоплюватиме імплементацію міжнародних стандартів, розв'язання питань заборгованості та банкрутства.

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Друга стадія, яка передбачатиме консолідацію, реструктуризацію та відновлення оборонних активів, запланована на 2021-2022 рр.

Початок третьої фази реформування, яка отримала назву "зростання та інновації", очікується після 2022 року.

При цьому сам концерн "Укроборонпром" буде розділений на шість окремих корпорацій: авіабудування, авіаремонту, ракетобудування, радарних установок і систем ППО, бронетехніки, морських систем.

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Укроборонпром, Реформа, Зеленский, Карантин.
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