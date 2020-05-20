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Зеленський оцінив запровадження другого етапу медреформи

Зеленський оцінив запровадження другого етапу медреформи
14:15 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:В Україні повиненні повністю реалізований принцип "гроші ходять за пацієнтом", а сьогоднішня імплементація другої частини медичної реформи цього не передбачає.

Перший етап медичної реформи був непоганий, медики ним задоволені, а от з другим етапом медичної реформи не вийшло. Про це під час пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

"Медична реформа... там дійсно первинку зробили і вона дійсно непогана, задоволені медики первинкою. Але це не всі медики – це перше. Друге – COVID-19 показав, що не вийшло реформи. Там є нормальні речі, які були зроблені. Але дуже багато всього, на що не звертали увагу, і ми опинилися просто голі, якщо можна, - медично... перед таким викликом", - зазначив він.

Так, за його словами, саме тому необхідно переглядати медичну реформу.

"Ось чому я кажу, що треба переглядати реформу. Так і є. Що стосується не тільки наших медиків... Подивіться на заробітні плати водіїв швидких... Вони не виходять на страйки, але ми їх чекаємо. Не може водій швидкої, який ризикує своїм життям, не може працювати на 4-5 тисяч гривень, це ж неправильна реформа. Якщо всі психіатричні заклади та тубдиспансери виходять зі страйками, що їх закривають, це – неправильна реформа. Вона нерозумна. Вона – не для людей, вона точно не для лікарів, вона ні для кого, тому треба її переглядати", – додав Зеленський.

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Як раніше заявляв міністр охорони здоров’я Максим Степанов, в Україні повинен бути повністю реалізований принцип "гроші ходять за пацієнтом", а сьогоднішня імплементація другої частини медичної реформи цього не передбачає.

Додамо, у листопаді минулого року уряд ухвалив Програму медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня 2020 року, давши старт другій хвилі трансформації системи охорони здоров'я. До цього держава оплачувала медичні послуги на рівні первинної ланки за принципом "гроші ходять за пацієнтом": людина звертається до сімейного лікаря, педіатра або терапевта та отримує послуги безкоштовно, а лікар, який обслуговує багато пацієнтів, отримує гідну зарплату. А з 1 квітня нові правила фінансування почали працювати для спеціалізованої медичної допомоги, так званої "вторинної ланки".

Утім реалізацію другого етапу реформи розкритикували. За словами голови МОЗ Степанова, в Україні з 1 квітня хоч і стартував другий етап медреформи, але у тому вигляді, у якому її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. 

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Зеленский, Медреформа, Президент України.
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