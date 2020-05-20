У ЗСУ за добу підтвердили ще 5 випадків Covid-19

Новини України:На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 143 осіб.

Серед військовослужбовців Збройних сил України на COVID-19 наразі хворіють 45 осіб: за минулу добу виявили п'ять нових випадків. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил Збройних Сил України, інформує УНН.

"Станом на 07:00 20 травня в Збройних Силах України хворіє 45 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало 82 особи та 2 летальних випадки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 143 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39 осіб.

"За минулу добу зареєстровано п’ять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - повідомляють військові медики.

Вказується, що серед хворих - чотири військовослужбовці (Київська область – 3 особи, Одеська область – 1 особа) та один працівників ЗС України (Київська область) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

"Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні", - резюмували у ЗСУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні вже 19 230 випадків COVID-19, з них 564 - летальні.