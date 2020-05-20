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В Україні вже 19 230 випадків коронавірусу

В Україні вже 19 230 випадків коронавірусу
09:28 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Загалом 5955 пацієнтів вже одужали, зокрема 1544 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

В Україні на 9 годину 20 травня зафіксовано 19 230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 354. При цьому загалом від цієї хвороби у країні померли вже 564 людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ), станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки", - повідомили у МОЗ.

При цьому, за даними ЦГЗ, усього в Україні досліджено 248 529 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1376 дітей та 3757 медиків. На амбулаторному лікуванні 13 140 пацієнтів, з них 1138 дітей та 3069 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6090 осіб, з них 238 дітей та 688 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 27 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

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Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 564 людини, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, напередодні в Україні було зафіксовано 18 876 випадків COVID-19, з них 260 - за добу.

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Смерть, Пандемия, Коронавірус, Covid-19.
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