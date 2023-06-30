Залужний емоційно відповів тим, для кого контрнаступ ЗСУ "повільний"

Залужний закрив рота критикам контрнаступу ЗСУ

Контранступ ЗСУ — це не шоу, бо українські військові сплачують кров’ю за кожен звільнений метр землі від окупантів.

Про це в інтерв’ю WP заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За словами головного комітету ЗСУ, його дратує, коли він чує слова про повільний контрнаступ української армії.

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на який роблять ставки або щось подібне. Щодня, кожен метр дається кров’ю", — сказав він.

Також Залужний зазначив, що для прискорення темпів просування контрнаступу наші військові потребують додаткового озброєння, у тому числі винищувачів F-16.

Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що без необхідного забезпечення військ плани, які ставить перед собою України, не будуть виконані, хоча зараз "вони виконуються".

"Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхня проблема", – додав він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США можуть передати Україні важливе озброєння на тлі контрнаступу ЗСУ.