"Великих успіхів поки немає": у НАТО зробили тривожну заяву про контрнаступ ЗСУ

Військовий контингент росії в Україні зараз налічує до 400 тисяч людей

Україна ще не досягла значних успіхів у своєму контрнаступі і стикається з труднощами через оборону росіян. Основна перевага окупантів у їх масовості.

Про це заявив на приватній зустрічі головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал США Крістофер Каволі, повідомляє Financial Times.

"Росія все ще має перевагу масовості", – сказав він.

За українськими та західними оцінками військовий контингент росії в Україні нині налічує до 400 тисяч людей. Це більше, ніж на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022-о року.

Повідомляється, що військовий штаб НАТО відмовився коментувати приватні оцінки Каволі.

"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її боротьбу", — йдеться в заяві штабу Альянсу.

Як повідомляв "Телеграф", держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що контрнаступ українських військ тільки розпочався, командування ЗСУ ще не вводило в бій основні підрозділи. До того ж, ЗСУ має все для досягнення успіху в боях проти росії, а бунт "вагнерівців" дає Україні додаткові можливості.