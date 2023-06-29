Головне ще попереду: у США оцінили контрнаступ ЗСУ

Україна має те, що потрібно для успіху, — Блінкен

Контрнаступ українських військ тільки розпочався, командування ще не вводило в бій основні підрозділи. До того ж, ЗСУ має все для досягнення успіху в боях проти росії, а бунт "вагнерівців" дав Україні додаткові можливості.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

"Ну, по-перше, контрнаступ перебуває на своєму початку, і ви чули, як міністр оборони України нещодавно — я думаю, вчора — сказав, що вони ще планують застосувати основну частину своїх сил", — сказав він.

Блінкен наголосив, що хоча окупанти багато місяців готували оборонні укріплення, українські сили за підтримки західних союзників здатні подолати це.

"Тільки вчора ми анонсували додаткову допомогу Україні. Вони мають те, що їм потрібно для успіху", – додав держсекретар США.

Він зазначив, що заколот ПВК "Вагнера" та відведення її найманців з фронту в Україні дає українським військам додаткові можливості. Однак основні події, пов’язані з контрнаступом, за словами Ентоні Блінкена, відбуватимуться протягом найближчих тижнів та місяців.

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони Олексій Резніков заявив, що активне звільнення нашими військовими населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях у червні не є головною подією контрнаступу Збройних сил України — вона ще попереду. Коли це станеться, всі зрозуміють, про що йшлося.