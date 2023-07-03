Нужно отбросить детские обиды: что важно понять Украине о грядущем саммите НАТО

После широкомасштабного российского вторжения конституционная норма о членстве в НАТО и ЕС как цели Украины обрела особый смысл

С приближением Вильнюсского саммита НАТО (11-12 июля) украинские власти активизировали переговоры и заявления о необходимости ускорения нашей евроатлантической интеграции. Президент Владимир Зеленский обсудил предстоящий саммит с американским коллегой Джо Байденом и польским лидером Анджеем Дудой. А с Банковой звучат заявления в стиле: Зеленский поедет на саммит Альянса при условии, что там будут приняты нужные Киеву решения.

"Телеграф" обсудил с экспертами подобную позицию ОП, а также ожидания от вильнюсской встречи лидеров НАТО и союзников.

Зеленский должен быть на саммите НАТО

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что саммит НАТО не случайно привлекает к себе повышенное внимание. Как-никак, проходит он в разгар российско-украинской войны, в которой Альянс четко стал на сторону Украины, помогая отражать агрессию страны-правопреемницы СССР. Того самого СССР, для сдерживания которого в свое время и создавался блок НАТО.

"Звучит очень много заявлений и прогнозов. Лично я ориентируюсь, с одной стороны, на позицию США. Там четко дали понять, что не будут ускорять вступление Украины в НАТО. Указав на необходимость реформирования, в том числе в ракурсе более эффективной борьбы с коррупцией. Но при этом обещают, что мы получим мощный пакет долгосрочной поддержки от союзников. Еще одна позиция, на которую следует ориентироваться, это слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также соответствующие заверения многих лидеров наиболее мощных стран блока, что обсуждать вопрос вступления Украины в Альянс можно будет лишь после саммита в Вильнюсе, а также – по завершению российско-украинской войны", – отмечает эксперт.

В этом контексте, по мнению Евгения Магды, странно выглядит озвученная Офисом президента позиция, что Владимир Зеленский не поедет в Вильнюс, если мы не получим там соответствующий сигнал.

"Если бы Украина шла ускоренными темпами в НАТО в период 2019-2022 годов, можно было бы обижаться. Но этого не было. Напротив, с нашей стороны звучали заявления в стиле "мы не будем стучать в закрытую дверь" и много чего подобного, – напоминает эксперт. – Да, ситуация после широкомасштабного российского вторжения серьезно меняется. И конституционная норма о членстве в НАТО и ЕС как цели Украины обретает с того времени особый смысл. Но в такой ситуации позволять себе детские обиды, как минимум, недальновидно. Считаю, что Зеленский должен быть на саммите НАТО – и посвятить всё время своего пребывания там переговорам об усилении поддержки Украины".

Гарантии безопасности привязаны к ситуации на фронте

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш уверен, что Украине на грядущем саммите не предложат членство в НАТО.

"Хоть Киев, понятно, этого хочет – и определенным образом осуществляет психологическое давление на партнеров. Но, конечно наши позиции улучшатся, если мы покажем до саммита эффективность контрнаступления. Для многих стран главным фактором нежелания принимать Украину в НАТО или давать конкретные обещания по срокам являются продолжающиеся военные действия. Не все страны заинтересованы в Украине как в самостоятельном игроке после войны. В том числе те, кто является нашими одними из основных партнеров", – подчеркивает эксперт.

Так что, констатирует он, вряд ли мы услышим приглашение в НАТО в обозримом будущем.

"А вот вопрос по гарантиям безопасности на момент до вступления Украины в Альянс на Вильнюсском саммите будет обсуждаться, – уверен Сергей Гармаш. – Но, скорее всего, это решение также станет затягиваться нашими партнерами. И мы услышим разве что общие обещания продолжения поддержки, в том числе вооружениями и боеприпасами".

Конкретные же обязательства касательно реакции союзников Украины на возможное повторное нападение со стороны рф будут формулироваться позже, считает эксперт. Скорее всего, тогда, когда будет понятно – затягивается война или близится к своему завершению.

"Если конфликт законсервируется, вряд ли мы получим какие-то надежные гарантии", – прогнозирует Сергей Гармаш.