Позиція Банкової виглядає дивно: політолог пояснив, як Зеленському не помилитися з самітом НАТО

Саміт Північноатлантичного альянсу відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня

З наближенням саміту НАТО з Офісу президента України лунають дивні заяви, що Володимир Зеленський поїде на саміт Альянсу за умови, якщо буде ухвалено потрібні Києву рішення.

Директор Інституту світової політики Євген Магда пояснив "Телеграфу", чому не згоден з позицією ОП у цьому питанні та як президенту не помилитися щодо саміту у Вільнюсі.

За словами експерта, якби Україна йшла прискореними темпами в НАТО в період 2019-2022 років, можна було б ображатися. Але цього не було.

"З нашого боку звучали заяви у стилі "ми не стукатимемо у зачинені двері" і багато чого подібного. Так, ситуація після широкомасштабного російського вторгнення серйозно змінюється. І конституційна норма про членство в НАТО та ЄС як мета України набуває з того часу особливого значення. Але в такій ситуації дозволяти собі дитячі образи, як мінімум, недалекоглядно. Вважаю, що Зеленський має бути на саміті НАТО і присвятити весь час свого перебування там переговорам про посилення підтримки України", — каже політолог.

Відносно цього саміту НАТО звучить дуже багато заяв та прогнозів. Але Євген Магда звертає увагу, що українській владі важливо орієнтуватися на позицію США. Там чітко дали зрозуміти, що не прискорюватимуть вступу України до НАТО. Але при цьому обіцяють, що ми отримаємо потужний пакет довгострокової підтримки від союзників.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": Потрібно відкинути дитячі образи: що важливо зрозуміти Україні про майбутній саміт НАТО

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Сенат Франції закликає запросити Україну до НАТО на саміті у Вільнюсі.