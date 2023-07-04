Зеленський закликав Байдена ухвалити важливе рішення щодо України в НАТО і навів головний аргумент

Зеленський заявив, що головне рішення щодо вступу України до НАТО приймає Байден

Президент Володимир Зеленський, який раніше заявив, що поїде на саміт НАТО до Вільнюса, лише якщо там прозвучить реальне запрошення України вступити до Альянсу, закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз, навіть якщо членом Альянсу вона стане вже після закінчення війни — це дуже потужно мотивує українських воїнів.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу CNN, повна версія якого вийде 5 липня о 19:00 за Києвом.

Зеленський підкреслив, що Байден є "особою, яка ухвалює рішення" – буде Україна в НАТО чи ні.

"Він (президент США – ред.) підтримує наше майбутнє в НАТО", але запрошення зараз стало б величезним мотиватором для українських солдатів", — заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україні дуже важливо отримати таке запрошення саме зараз.

"Це так важливо відчувати, що в майбутньому ви дійсно будете поряд із союзниками", — пояснив він свою позицію.

При цьому Зеленський зазначив, що розуміє, що Україна "ніколи не буде у НАТО до того, як закінчиться війна".

"Ми все розуміємо. Але цей сигнал справді дуже важливий. І залежить від рішення Байдена", – резюмував президент.

Як повідомляв "Телеграф", міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі не ухвалюватимуть рішення щодо вступу України до Альянсу. Більш того, наша країна не отримає навіть зразкового плану щодо цього, поки росіяни не покинуть територію України.