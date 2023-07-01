Война — день 493: ВСУ продвигаются на юге и укрепляют позиции на границе Беларуси

Оперативно о главном 1 июля

Украинские военные продолжают методичное уничтожение оккупационных войск в течение 493 дней. Наступательные операции ВСУ приносят наиболее заметные результаты на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где россияне несут огромные потери. Кроме того, в Украине усиливают позиции на границе Беларуси, поскольку эта страна накануне разместила у себя тысячи боевиков мятежной ЧВК "Вагнер".

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В "Энергоатоме" сообщили, что в случае взрыва на Запорожской АЭС, украинцы получат об этом информацию лишь через несколько часов. Это связано с тем, что Украина не имеет доступа к радиационному контролю на станции.

Как обстояли дела 28 июня, смотрите по ссылке: Война — день 490: оккупанты продолжают террор мирных городов, а ВСУ обещают хорошие новости с фронта

С данными за 29 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 491: ВСУ продолжают наступать, но войска рф оказывают мощное сопротивление

О том, что происходило 30 июня, читайте в материале: Война — день 492: контрнаступление ВСУ продвигается, несмотря на все атаки оккупантов