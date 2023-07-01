Украину посетил премьер Испании: привез "подарок" на десятки миллионов евро

Часть средств Украина направит на восстановление школ

В Украину с анонсированным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также анонсировал новый пакет помощи для Украины.

О своем прибытии в Украину испанский премьер сообщил на личной странице в Twitter. Он опубликовал видео, как его встретили на перроне киевского вокзала. Примечательно, что Педро Санчес посетил Киев в день, когда Испания начала председательство в Совете Евросоюза вместо Швеции.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес.

Также премьер объявил, что Испания выделяет новый пакет помощи Украине на сумму 55 млн евро. Из этой суммы 51 млн евро поступит через Всемирный банк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине. Остальная же сумма будет направлена на восстановление школ.

Во время выступления в Верховной Раде Украины он заверил, что Мадрид намерен поддерживать Украину в долгосрочной перспективе, передает издание El Mundo.

"Сегодня, 1 июля, Испания берет на себя большую ответственность за председательство в Совете Европейского Союза в течение следующих шести месяцев. Я хотел вам сказать, что мы с вами и мы будем столько, сколько потребуется. Я хотел сказать вам, что мы будем поддерживать Украину, независимо от цены ", — сказал Педро Санчес.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против финансовой помощи от ЕС Украине. Он потребовал отчитаться за прошлые выделенные суммы.