"Не дадим больше денег": Орбан против помощи ЕС Киеву, украинцы ответили

Орбан распереживался за то, куда Украина тратит деньги

Венгрия выступила против выделения нашей стране большой финансовой помощи от Европейского союза, о которой стало известно на конференции по восстановлению Украины в Лондоне

Об этом сообщает Reuters.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в эфире государственного радио, заявил, что его государство против выделения Украине 50 миллиардов евро от ЕС в качестве финансовой помощи.

"Ясно одно, мы, венгры, … не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда пошли предыдущие около 70 миллиардов евро", – сказал венгерский премьер.

По словам Орбана, Венгрия до сих пор не получила доступа к средствам из фонда, который финансируется за счет предыдущего совместного кредита европейских стран.

Тут следует отметить, что Венгрия и Польша являются единственными членами ЕС, не получившими средства на восстановление, которые Еврокомиссия заблокировала из-за обвинений в том, что правительства этих стран наносят ущерб демократии и верховенству права.

На новую выходку Виктора Орбана уже успели отреагировать украинцы. Они возмущены тем, что политик постоянно ставит палки в колеса нашей стране.

Напомним, что Венгрия уже не в первый раз блокирует финансовую помощь Украине, а её премьер Орбан регулярно делает скандальные заявления в адрес Украины.