"путин - не преступник": Орбан поразил новым выступлением, досталось и Украине

Орбан продвигает кремлевские нарративы

Премьер министр Венгрии Виктор Орбан, который известен своими абсурдными заявлениями в адрес Украины, заявил, что президент россии владимир путин не является военным преступником, а Украина якобы больше не может считаться суверенным государством, так как находится под влиянием США.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

Орбана спросили арестовала ли бы Венгрия путина в случае его визита в страну в соответствии с ордером Международного уголовного суда. На что он ответил, что президент рф пока не планирует приезжать в Венгрию, поэтому об этом можно говорить лишь гипотетически. Тогда ему задали уточняющий вопрос, считает ли он сам путина военным преступником

"Нет, не для меня", — ответил он.

Орбан считает, что говорить о военных преступлениях сейчас — "глупо".

"Если мы хотим перемирия и переговоров, мы должны убедить участников конфликта сесть за стол. А сказать им "иди, садись, мы вас арестуем", было бы не очень хорошо. Поэтому мы можем говорить об этих правовых и уголовных последствиях только после заключения мира или условного мира. Абсолютно глупо сейчас об этом говорить", — подчеркнул он.

Друг путина также заявил, что считает победу Украины в этой войне невозможной, потому что "в Украине закончатся солдаты быстрее, чем в россии, и это в конце концов решит". По его мнению, поддержка Украины Западом якобы провалилась.

"Я не хочу влиять на украинцев, но я всегда выступаю за мир. Иначе они потеряют огромное количество денег и жизней, будут большие разрушения. Мир сейчас является единственным решением. А мир требует немедленного прекращения огня", – продвигает Орбан кремлевские тезисы.

Он добавил, что Украина больше не может считаться суверенным государством.

"Действительно важно то, чего хочет американский народ. Украина больше не является суверенным государством. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что их поддерживает Запад. Поэтому, если американцы решат, что они хотят мира, то мир будет", – заявил Орбан.

Как рассказывал "Телеграф", Орбан регулярно делает абсурдные и выгодные кремлю заявления по поводу войны в Украине и регулярно продвигает идею, что Украина не сможет победить напавшую на нее россию.