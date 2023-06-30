"Не дамо більше грошей": Орбан проти допомоги ЄС Києву, українці відповіли

Орбан розпереживався за те, куди Україна витрачає гроші

Угорщина виступила проти виділення нашій країні великої фінансової допомоги від Європейського союзу, про яку стало відомо на конференції з відновлення України у Лондоні

Про це повідомляє Reuters.

Так, прем’єрміністр Угорщини Віктор Орбан, виступаючи в ефірі державного радіо, заявив, що його держава проти виділення Україні 50 мільярдів євро від ЄС в якості фінансової допомоги.

"Зрозуміло одне, ми, угорці, … не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди пішли попередні близько 70 мільярдів євро", – сказав угорський прем’єр.

За словами Орбана, Угорщина досі не отримала доступу до коштів із фонду, який фінансується за рахунок попереднього сумісного кредиту європейських країн.

Тут слід зазначити, що Угорщина та Польща є єдиними членами ЄС, які не отримали коштів на відновлення, які Єврокомісія заблокувала через звинувачення в тому, що уряди цих країн завдають шкоди демократії та верховенству права.

На нову витівку Віктора Орбана вже встигли відреагувати українці. Вони обурені тим, що політик постійно ставить палиці в колеса нашій країні.

Нагадаємо, що Угорщина вже не вперше блокує фінансову допомогу Україні, а її прем’єр Орбан регулярно робить скандальні заяви на адресу України.